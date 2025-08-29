Una por una: las 5 ausencias más duras de la Selección Mexicana y sus razones

Javier Aguirre presentó su lista de 23 convocados para los partidos de preparación que sostendrá la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre contra selecciones asiáticas . En el conformado del equipo hay 5 ausencias que llamaron la atención de los aficionados por una u otra razón, pero detrás de ello hay razones del porqué el entrenador no los consideró.

1. Guillermo Ochoa

El legendario portero mexicano es uno de los futbolistas que quedó fuera de la convocatoria ya que no cumplió con la tarea que le asignó Aguirre, la cual era jugar por lo mínimo 1,000 minutos para poder contemplarlo para el Mundial de 2026. Sin embargo, Ochoa no disputa un partido desde el 11 de mayo y actualmente busca con desesperación equipo por doquier y solo tendría una alternativa .

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa es ausencia de la Selección Mexicana por la falta de minutos y de equipo

2. Gilberto Mora

La nueva joya del futbol mexicano no está en la lista de los 23 seleccionados, hecho que llamó la atención de todos los aficionados, pues pasa por un buen momento futbolístico. La razón por la que Mora no está en la convocatoria es porque formará parte del equipo Sub-20 que disputará el Mundial de la categoría entre septiembre y octubre en Chile.

TE PUEDE INTERESAR:



@gil_morita Gilberto Mora es una de las ausencias de la Selección Mexicana ya que disputará el Mundial Sub-20

3. Julián Araujo

El exjugador del Barcelona no vive un buen momento, pues suma muy pocos minutos con el Bournemouth desde que llegó en verano de 2024. El último partido que jugó en la Premier League fue el 20 de mayo de este año, cuando ingresó de cambio al minuto 69 ante Manchester United.

El lateral derecho volvió a disputar un partido el fin de semana pasado en la Carabao Cup, torneo el que su equipo quedó eliminado en la Segunda Ronda. El juego no fue del todo bueno para el mexicano, ya que se fue expulsado en los minutos finales por doble amarilla.

Julián Araujo Julián Araujo está fuera de la Selección Mexicana ante la falta de minutos en la Premier League

Los delanteros que quedaron fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana

4. Ángel Sepúlveda

La ausencia del “Cuate” llama la atención, pues es el mejor delantero mexicano en la Liga BBVA MX, según estadísticas. Lo anterior, ya que el artillero de Cruz Azul suma 5 goles en 6 partidos disputados del Apertura 2025. Además, Sepúlveda formó parte de la plantilla que se coronó en la Copa Oro 2025, por lo que no deja de sorprender su ausencia.

angel_sepulveda15 Ángel Sepúlveda quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana por decisión de Javier Aguirre

5. Julián Quiñones

El futbolista que juega en Arabia Saudita no fue contemplado por la Selección Nacional para los partidos contra Japón y Corea del Sur, decisión que tomó Javier Aguirre junto a su cuerpo técnico. El naturalizado mexicano formó parte del equipo que ganó la Copa Oro 2025, aunque disputó muy pocos minutos.