Su precio cayó en picada este año y América lo usaría como moneda de cambio para fichar a Guido Rodríguez

El Club América se ha reforzado de gran manera durante este libro de pases, pero aún está abierto a perder jugadores. Recientemente se conoció que Santiago Naveda podría dejar Coapa tras haber llegado hace dos meses , sin embargo, no sería el único jugador en salir de la institución. Con la misión de contratar a Guido Rodríguez, la directiva americanista está planteando dejar ir a Sebastián Cáceres a Europa.

Hace unas horas, América recibió una oferta de 4 millones de dólares por parte del Ipswich Town para fichar a Sebastián Cáceres, aunque la directiva azulcrema pide una millonada para efectuar la venta . De acuerdo a distintos reportes locales, en caso de que el uruguayo sea vendido a la EFL Championship, Las Águilas tratarán de cerrar la contratación de Guido Rodríguez, quien no continuará en West Ham esta temporada.

@seba4caceres Sebastián Cáceres saldría del América para efectuar la llegada de Guido Rodríguez

Resulta que la salida de Cáceres significaría liberar una plaza de jugador extranjero y también margen salarial para poder efectuar la compra del mediocampista argentino. André Jardine buscaría reforzar el centro del campo con la idea de potenciar a Álvaro Fidalgo y a Erick Sánchez. En este contexto, Guido Rodríguez sería la pieza ideal para completar el equipo americanista, que buscará volver a ser campeón de la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



La segunda opción que maneja América si sale Sebastián Cáceres

Si bien Guido Rodríguez es la prioridad, su fichaje no será sencillo: West Ham pide alrededor de 10 millones de dólares por su ficha y, además, su salario es extremadamente alto (4 millones de dólares por año). En este contexto, la directiva azulcrema tiene un as bajo la manga y ese jugador sería nada más ni nada menos que Agustín Palavecino, argentino que juega para el Necaxa de Fernando Gago.

¿Cuál es el valor de mercado de Sebastián Cáceres en el América?

El uruguayo forma parte de la plantilla azulcrema desde el año 2020 tras haber sido fichado a cambio de 2,3 millones de euros proveniente del Liverpool de Uruguay. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el precio actual de Cáceres es de 5 millones de euros. Cabe destacar que hace un año, su valor de mercado era de 7 millones, por lo que su precio decayó unos €2,000,000 este 2025.