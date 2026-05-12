Llegó como una apuesta a Pumas UNAM, hoy su precio no para de crecer y es la figura del equipo

Jordan Carrillo arribó a Pumas como una completa apuesta. Surgido de la cantera de Santos Laguna, el extremo nunca logró consolidarse como un jugador determinante a pesar de su calidad. Incluso tuvo la oportunidad de destacar en Europa pasando por Sporting Gijón mediante una cesión entre los años 2022 y 2024. Sin embargo, regresó a México sin muchas esperanzas hasta que el cuadro auriazul apareció en su camino.

Efraín Juárez se fijó en Carrillo para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026. Por este motivo, la directiva negoció con los Laguneros para llegar a un acuerdo y, finalmente, el mexicano de 24 años llegó cedido por un año. No obstante, ningún aficionado de Pumas se hubiera imaginado que se convertiría en el jugador más determinante del equipo durante las instancias finales de la Liga BBVA MX.

Jordan Carrillo celebra su gol ante el América el la vuelta de los cuartos de final 2026.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Jordan Carrillo ya es figura de Pumas

El delantero se encontró con su mejor nivel en los últimos partidos de Pumas, donde se está jugando el título del Clausura 2026. De acuerdo a la información que comparte el sitio estadístico, Dataref, Jordan Carrillo acumula 5 contribuciones directas de gol en los últimos 5 encuentros que disputó con los Felinos. Esto significa que se ha convertido en el futbolista más determinante de toda la plantilla en los tiempos recientes.

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Consiguió anotar contra Atlético de San Luis y brindar una asistencia ante Juárez en la Fase Regular del Clausura 2026, sin embargo, su nivel no decayó en la Liguilla. Fue una de las figuras de Pumas en el juego de Ida de los Cuartos de Final contra el América brindando un gol y una asistencia. Además, volvió a estampar su nombre en el marcador en el choque de Vuelta, siendo clave para la clasificación de su equipo a Semifinales.

🇲🇽🔝 JORDAN CARRILLO acumula 5 CONTRIBUCIONES DE GOL en sus últimos 5 partidos con Pumas:



⚽ Gol ante Atlético de San Luis.

🅰️ Asistencia ante Juárez.

⚽🅰️ Gol y asistencia ante América.

⚽ Gol ante América.



👉 CLAVE EN LA CLASIFICACIÓN A SEMIFINALES.



🌐 Todos los registros… pic.twitter.com/n60kUtBhIk — dataref México (@dataref_mx) May 11, 2026

Pumas deberá evaluar el futuro de Jordan Carrillo

A pesar de ser la figura más destacada dentro del equipo de Efraín Juárez, la carta de Carrillo aún no le pertenece a Pumas. Se mantiene cedido hasta el 31 de diciembre de 2026, pero todo podría cambiar si la institución logra ejercer la opción de compra que tiene su contrato. Hasta la fecha, no se ha revelado el monto que los auriazules y Santos han estipulado para ejercer una compra definitiva.

De acuerdo al sitio especializado en transferencias, Transfermarkt, Carrillo mantiene un valor de mercado de 3 millones de euros en la actualidad y que sigue en ascenso. Esta cifra puede ser utilizada como referencia para conocer los márgenes que tendrá Pumas a la hora de buscar la contratación definitiva de su delantero. No obstante, este monto podría ser mucho mayor si Carrillo mantiene este nivel dentro del terreno de juego.

