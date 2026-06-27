La millonaria suma de dinero que exige el Atlético Madrid para dejar ir a Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en uno de los temas más fuertes del mercado europeo. El delantero argentino es seguido por varios clubes importantes, pero el Atlético Madrid mantiene una postura firme: no quiere venderlo y solo aceptaría una cifra millonaria para abrir la puerta a una posible salida.

De acuerdo con las últimas informaciones en España, el club rojiblanco habría fijado un piso cercano a los 150 millones de euros para escuchar una propuesta por el atacante. Sin embargo, la situación contractual del jugador le da todavía más fuerza al Atlético: Julián Álvarez tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Cuánto dinero pide Atlético Madrid por Julián Álvarez

La cifra que marca la negociación es de 150 millones de euros. Ese monto aparece como el punto mínimo que el Atlético Madrid contemplaría para sentarse a negociar por Julián Álvarez, aunque desde el club insisten en que el delantero no está en venta.

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La postura del equipo español se reforzó después de que se conociera el interés del Barcelona, que prepara una nueva ofensiva por el campeón del mundo. Según Cadena SER, el club catalán trabajaría en una oferta de entre 120 y 130 millones de euros, una cifra inferior a los 150 millones que se manejan como referencia para convencer al Atlético.

Por ahora, esa diferencia económica es uno de los principales obstáculos. El Atlético no tiene urgencia por vender, mientras que el Barcelona necesita generar recursos con posibles salidas para intentar una operación de esa magnitud.

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La cláusula que blinda a Julián Álvarez en el Atlético Madrid

Más allá de los 150 millones de euros, el número que realmente protege al Atlético Madrid es otro: 500 millones de euros. Esa es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez, una cifra que prácticamente obliga a cualquier club interesado a negociar directamente con la institución rojiblanca.

El delantero argentino llegó al Atlético desde el Manchester City en 2024 por una operación que, según Reuters, alcanzó los 95 millones de euros. Desde entonces, su valor deportivo creció dentro del proyecto colchonero y el club no quiere desprenderse de una de sus principales figuras.

Los equipos que buscan fichar a Julián Álvarez en verano|Crédito: @Atleti / X

Ese contrato hasta 2030 le permite al Atlético controlar los tiempos. Por eso, aunque existan ofertas importantes, la entidad española puede rechazar cualquier propuesta que no se acerque a sus condiciones.

Barcelona insiste, pero el Atlético Madrid no afloja

El Barcelona aparece como uno de los clubes más interesados en la “Araña”. La intención del equipo catalán sería reforzar su ataque con un jugador de primer nivel, pero la operación no será sencilla por el costo del fichaje y por el conflicto abierto con el Atlético.

El club madrileño incluso avanzó con una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por supuestas negociaciones con el jugador mientras todavía tiene contrato vigente. El caso elevó la tensión entre ambas instituciones y dejó claro que el Atlético no está dispuesto a facilitar la salida del argentino.

En ese contexto, la cifra de 150 millones de euros funciona como una barrera económica. Para el Barcelona, llegar a ese monto implicaría vender futbolistas importantes o reestructurar su planificación de mercado.