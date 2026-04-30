La IA más exacta ya predijo qué equipo va a ganar la Concachampions 2026

Ya se jugaron las primeras Semifinales de la Concacaf Champions Cup y los equipos mexicanos se mantienen con posibilidades de disputar la gran final en el mes de mayo. Tigres consiguió un triunfazo de visitante al vencer 1-0 a Nashville en Estados Unidos, mientras que Toluca cayó por 2-1 contra LAFC, aunque el gol de visita lo mantiene con buenas probabilidades de avanzar al partido definitorio.

En este contexto, la inteligencia artificial de Claude especializada en análisis y predicciones, determinó quiénes serán los equipos que avanzarán a la final de la Concachampions y también lanzó su veredicto sobre quién será el campeón. La herramienta desarrollada por Anthropic cree que el torneo tendrá como ganador a un equipo mexicano, ya que ambos lograrán alcanzar la final según su predicción.

Con gol de último minuto, Los Ángeles se llevan la ventaja |MEXSPORT

¿Quién ganará la Concachampions 2026?

El desempeño en semifinales

Para Claude, Tigres será uno de los finalistas. Los dirigidos por Guido Pizarro cuentan con la ventaja en el marcador y el plus del gol de visitante. Pocos equipos de la MLS lograron ganar en suelo mexicano en la historia, por lo que el conjunto universitario se plantará en la final.

La inteligencia artificial menciona que la serie entre Toluca y LAFC es más abierta, ya que si bien los angelinos consiguieron la victoria, recibieron un gol en casa. Un solo tanto de los Diablos Rojos en el Nemesio Diez los dejaría eliminados del torneo. Sabiendo que el cuadro escarlata es fuerte en casa, Claude asegura que el equipo de Antonio Mohamed avanzará a la final.

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La gran final

En caso de que Tigres y Toluca se planten en la final, la inteligencia artificial remarca que ambos equipos llegarían desgastados a causa de la Liguilla, pero cada uno tiene sus armas con las cuales batallar.

Por un lado, los Diablos llegan como el equipo más explosivo del torneo y con un Paulinho intratable, siendo el máximo goleador de la competición. Sin embargo, Claude resalta que los Felinos se presentan como un equipo más sólido defensivamente y con una mayor experiencia reciente en este tipo de partidos.

Claude resalta que la diferencia entre ambos equipos es mínima, pero Tigres se quedará con la Concachampions 2026. La IA argumenta que el equipo de Pizarro cuenta con una mayor experiencia en instancias definitivas de la Concacaf, habiendo ganado el torneo en el año 2020. Además, su buen momento en defensa y el factor Ángel Correa inclinan la balanza por muy poco hacia su lado. “Aunque Toluca es el equipo más en forma, Tigres sabe mejor cómo ganar estos torneos”, fue la frase con la que culminó su análisis.

