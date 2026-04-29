Uno por uno: estos son todos los resultados que le sirven a Tigres para llegar a la final de la Concachampions 2026
El conjunto de Guido Pizarro está cerca de avanzar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026
Hay dos equipos de México que pelean por el doblete de títulos en este semestre del año: Toluca —que recibió una buena noticia de Javier Aguirre— y Tigres. “La U” le ganó 1-0 a Nashville en el Estadio GEODIS Park de Tennessee, en los Estados Unidos. De esta manera, tiene varios resultados que le permitirían avanzar a la gran final de la Concachampions 2026.
El conjunto dirigido por Guido Pizarro —que gana menos como entrenador que su sueldo como jugador— se impuso en territorio estadounidense y llega con una buena ventaja a la revancha, partido que se disputará en México, en el Estadio Universitario. Con gol de Ángel Correa, ahora una victoria o un empate por cualquier resultado le dará el pasaje a la final.
¿Qué debe pasar para que Tigres juegue la final de la Concachampions 2026?
- Tigres avanza de ronda: Si le gana por cualquier resultado a Nashville en el Estadio Universitario
- Tigres avanza de ronda: Si empata por cualquier resultado contra Nashville
- Tigres irá a penales: Si pierde 0-1 con Nashville en México
- Tigres quedará eliminado: Si pierde 1-2 / 2-3 / 3-4 / etc. con Nashville
- Tigres quedará eliminado: Si pierde por más de un gol de diferencia (0-2, 1-3, etc.) con Nashville
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Los posibles rivales de Tigres de la UANL en una eventual final de la Concacaf Champions Cup
En caso de efectivamente acceder a la gran final del torneo, Tigres se medirá contra el ganador de la serie de Toluca y LAFC, dos de los equipos que demostraron más fuerza en la Concachampions y en sus propias ligas. El equipo de Nuevo León primero deberá terminar de concretar su victoria contra el Nashville en las semifinales.
Todo el camino de Tigres de la UANL en la Concachampions 2026
- Primera ronda: Tigres empató 0-0 contra Forge FC en el estadio Tim Hortons Field de Canadá en la ida. En tanto, la revancha fue 4-1 en México para los locales.
- Octavos de final: La U cayó 3-0 contra Cincinnati en el TQL Stadium en el duelo de ida. En tanto, la vuelta fue 5-1 para los de Pizarro, logrando una remontada épica.
- Cuartos de final: La ida fue 2-0 para Tigres ante el Seattle Sounders en México. En tanto, en el estadio Lumen Field fue 3-1 para los estadounidenses. Por gol de visitante, avanzó la U.
- Semifinales: La ida fue 1-0 para Tigres en el estadio de Nashville. La revancha será en México.