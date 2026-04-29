Uno por uno: estos son todos los resultados que le sirven a Tigres para llegar a la final de la Concachampions 2026

Hay dos equipos de México que pelean por el doblete de títulos en este semestre del año: Toluca —que recibió una buena noticia de Javier Aguirre— y Tigres. “La U” le ganó 1-0 a Nashville en el Estadio GEODIS Park de Tennessee, en los Estados Unidos. De esta manera, tiene varios resultados que le permitirían avanzar a la gran final de la Concachampions 2026.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro —que gana menos como entrenador que su sueldo como jugador— se impuso en territorio estadounidense y llega con una buena ventaja a la revancha, partido que se disputará en México, en el Estadio Universitario. Con gol de Ángel Correa, ahora una victoria o un empate por cualquier resultado le dará el pasaje a la final.

¿Qué debe pasar para que Tigres juegue la final de la Concachampions 2026?

Tigres avanza de ronda: Si le gana por cualquier resultado a Nashville en el Estadio Universitario

Si le gana por cualquier resultado a Nashville en el Estadio Universitario Tigres avanza de ronda: Si empata por cualquier resultado contra Nashville

Si empata por cualquier resultado contra Nashville Tigres irá a penales: Si pierde 0-1 con Nashville en México

Si pierde 0-1 con Nashville en México Tigres quedará eliminado: Si pierde 1-2 / 2-3 / 3-4 / etc. con Nashville

Si pierde 1-2 / 2-3 / 3-4 / etc. con Nashville Tigres quedará eliminado: Si pierde por más de un gol de diferencia (0-2, 1-3, etc.) con Nashville

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En caso de efectivamente acceder a la gran final del torneo, Tigres se medirá contra el ganador de la serie de Toluca y LAFC, dos de los equipos que demostraron más fuerza en la Concachampions y en sus propias ligas. El equipo de Nuevo León primero deberá terminar de concretar su victoria contra el Nashville en las semifinales.

Todo el camino de Tigres de la UANL en la Concachampions 2026