10 preguntas rápidas con Julio González, portero de Pumas

El guardameta de los Pumas de la UNAM, Julio González, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al futbolista mexicano?

¡Julio González, portero de los Pumas de la UNAM, se sumó a la dinámica de las preguntas rápidas en TV Azteca Deportes! Esto fue lo que le respondió el futbolista mexicano a nuestro reportero Alejandro Puello:

Pumas para mí es

-La alegría de mi vida

En el Apertura 2022 Pumas será

Tacos o Pizza

-Pizza

Atajar un penal o anotar en un tiro de esquina

-Atajar un penal

Iker Casillas o Gianluigi Buffon

-Iker Casillas

Tu mejor amigo dentro del futbol

-Diego de Buen

Superhéroe favorito

-Batman

Serie Favorita

-This Is Us

Si no hubieras sido futoblista, ¿qué te hubiera gustado ser?

-Deportista, tenista o golfista.

Defínete en una palabra

-Directo

Julio González será uno de los dos porteros de Pumas en Apertura 2022

Luego de la salida de Alfredo Talavera del cuadro auriazul, Julio González apunta a ser el titular en la portería de Pumas para el torneo Apertura 2022. El jugador guerrerense ya sabe lo que es ocupar este puesto con uno de los cuatro grandes del futbol mexicano; por su parte, Gil Alcalá buscará hacer méritos en la pretemporada para ser elegido por Andrés Lillini en el arranque del nuevo certamen.