Antonio Mohamed cree que México puede ser campeón del mundo en 2026: “Hay que soñar”

Antonio Mohamed habló con Luis García para Azteca Deportes. El DT de Pumas confía que la Selección Nacional pueda ganar el mundial en 2026. También contó que sus deportes favoritos además del futbol son el padel y el golf. Además, compartió que bajo su dirección, Pumas llegará al repechaje este Clausura 2023.

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El Turco Mohamed pone a Henry Martín por encima de Santi Giménez

El Turco puso a Henry Martín por encima de Santiago Giménez. Pumas vive una nueva era. Los felinos ya no se pueden dar el lujo de perder. Al ser su último compromiso en casa, tienen la obligación de sacar los tres puntos del Olímpico Universitario para mejorar su situación en la tabla de cocientes y para ver si les alcanza de cara al repechaje. En caso de una derrota, estarían obligados a conseguir los triunfos ante América y Monterrey.

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