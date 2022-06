Andrés Lillini: “Me dejó un vacío la salida de Mozo y Talavera”

Andrés Lillini aún no supera las salidas de Alan Mozo y Alfredo Talavera. Para el entrenador de Pumas era algo que tenía que pasar, pero no oculta la tristeza y el vacío que le quedó al despedirse del club.

“Sabemos que los futbolistas tienen estas situaciones, un club como Pumas necesita vender para que su economía esté bien, pero desde lo personal se deja un espacio vacío porque yo no me había encariñado mucho con ellos, la relación que tenemos con todo el plantel es muy cercana, entonces claro que duele y en lo futbolístico hay inmediatamente que pensar en los van que van a reemplazar, porque no tenemos excusas, estas cosas suceden”, expresó el DT del equipo universitario.

También, el entrenador del club capitalino se animó a confesar en exclusiva para Azteca deportes su cariño especial y apoyo que le tendrá a México en el mundial de Qatar 2022, incluso por encima de la selección de su país, Argentina.

“Cuando me toque estar en el partido se me va a dividir el sentimiento porque vivo en este país y soy profesional del fútbol mexicano y si, voy a apoyar a la selección mexicana, si el fútbol trasciende a nivel selección a todos nos va ir mejor en la liga”, dijo el técnico argentino.

Lillini no se olvidó de los hinchas de Pumas

Finalmente, el dueño del banquillo de los universitarios dejó un sentido mensaje a toda la afición de Pumas de cara al Apertura 2022 de la Liga BBVA MX .

“Lo primero que le digo el pueblo de Pumas es gracias, porque no a pesar de que no hemos podido darles ese campeonato, estamos cerca de lograrlo, pero ellos siempre están ahí apoyando, y lo segundo es que no dejen de creer, vamos a tratar de volver a darle las cosas a los Pumas y títulos”, sentenció Andrés Lillini.

