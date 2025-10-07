Prensa chilena se burla de Gilberto Mora previo al duelo de su equipo ante México en el Mundial Sub-20

La relación entre México y Chile se está poniendo cada vez más tensa en temas futbolísticos, ya que ambos combinados nacionales se van a enfrentar en la ronda de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 . Las cosas se salieron de control cuando un medio de comunicación chileno llamado ‘Desde La Tribuna’ se burló de la estrella mexicana.

¿Qué sucedió exactamente en la prensa chilena?

De acuerdo con lo sucedido, el medio en cuestión decidió burlarse de Gilberto Mora con la frase “tocará hacer mermelada de mora”. También recordaron cuando la Selección de Chile venció a México en la Copa América Centenario 2016 , donde el marcador final terminó 7-0 a favor de los andinos, ahora este acto de los periodistas fue considerado una provocación para la Selección Mexicana Sub-20.

Este hecho provocó los enojos entre el público, quienes pidieron respeto para el delantero Gilberto Mora. Incluso, algunos aficionados afirman que el mensaje estaba mal, aunque reiteraron el apoyo a su equipo nacional que juega de local en el Mundial Sub-20.

No será fácil para la selección nacional, pero hay que apoyar como siempre. Fe en los nuestros y que el martes pasará, Chilito

¿Cuándo se entrenan Chile y México en el Mundial Sub-20?

El partido entre la Selección de Chile y la Selección Mexicana por el pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 , será el próximo martes 7 de octubre a las 17:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Aunque el cuadro chileno va a tener el apoyo local, el cuadro mexicano cuenta con Gilberto Mora, una de las grandes promesas del futbol mexicano, quien ha sido el encargado de comandar a la Selección Mexicana Sub-20 en su grupo, logrando dos empates y una victoria ante Marruecos, siendo el único equipo que no perdió.

