Gilberto Mora y otra selecta lista a la que entró a sus 16 años; la comparte con Pelé y Lamine Yamal

Gilberto Mora la sigue rompiendo en el Mundial Sub-20 que se celebra en Chile. El futbolista mexicano de tan solamente 16 años es uno de los referentes del equipo tricolor y uno de los jugadores a seguir en el campeonato. Ahora, el mediocampista de los Xolos entró a una selecta lista en la que pertenecen pocos, pero entre ellos están Pelé y Lamine Yamal.

México logró calificar a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 después de vencer a Marruecos por la mínima diferencia. El autor del gol fue Gilberto Mora, quien llegó a siete unidades y, con ese tanto, está entre los cinco futbolistas que a los 16 años marcaron más goles en el mundo.

MEXSPORT

“El Rey” Pelé es quien lidera esta lista. El brasileño marcó a los 16 años, tan solamente, 41 anotaciones. Después del considerado mejor futbolista del mundo, se encuentra Romelu Lukaku; el belga puede presumir que hizo 19 anotaciones. Otro de los brasileños que aparecen en la lista es Ronaldo Nazário, con 12. El ya mencionado Gilberto Mora, con siete, y Lamine Yamal también marcaron la misma cantidad de goles a dicha edad.

Te puede interesar:



Gilberto Mora en el radar de los gigantes de España

El canterano de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, es uno de los futbolistas que más han llamado la atención. No solamente en los rivales de selección, sino también en los diferentes equipos alrededor del mundo que ya comienzan a ver su talento y quieren ficharlo antes de que aparezca otro que se los quite.

En los medios españoles comienza a sonar muy fuerte el rumor de que el Barcelona está muy interesado en los servicios de Gilberto Mora. El conjunto catalán siempre busca jóvenes talentos y, sin duda, el del mexicano es un fuera de serie. Lo malo para el Barcelona es que también el Real Madrid ya preguntó por el joven azteca, y uno de los sueños de Morita es defender la casaca merengue.