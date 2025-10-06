deportes
Gilberto Mora es humillado por sus hermanas; este video lo comprueba

El muchacho Gilberto Mora es sensación en todos los sentidos y muchos se percataron que sus hermanas no lo tratan tan bien. He aquí las reacciones.

gilberto-mora-humillado-hermanas-video-pb-notas
Pablo García - Marktube
Selección Azteca
El futbolista de 16 años es uno de los fenómenos más importantes que se han dado en los últimos años en el futbol mexicano. En estos momentos los aficionados quieren cuidar a Gilberto Mora de una manera que no se veía desde hace años. Ante eso, este video donde sus hermanas no lo tratan tan bien, dejó varias reacciones virales alrededor del joven futbolista de los Xolos de Tijuana.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

Te puede interesar - ¿Cuáles son los récords que rompió Gilberto Mora en la Copa Oro?

¿Qué le hacen sus hermanas a Gilberto Mora en este video?

En momentos donde absolutamente todos los aficionados están en una campaña de cuidados en la figura naciente en el balompié nacional, este video que se compartió en las redes de la hermana del futbolista, muchos dijeron que no estaba bien que lo trataran así. Y es que en la pieza subida al TikTok, se ve cómo las hermanas de Gilberto lo “maltratan” haciéndole cargar las bolsas de ambas.

Obviamente esto fue en broma, por ello la gente no dudó en soltar sus comentarios para que trataran bien a la figura del presente y futuro. Incluso las personas se expresan de manera clara, pidiéndole a su familia que lo alejen de los vicios y personas que pudieran afectarle dentro del mundo del futbol.

@_eduardonaredo Gilberto Mora: La esperanza de la selección mexicana. #gilbertomora #seleccionmexicana #mexico #futbol⚽️ #fyp ♬ original sound - Edu

¿Cuándo juega Gilberto Mora otra vez?

En estos momentos el nacido en Chiapas se encuentra compitiendo con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Firmando su pase con un triunfo de oro ante Marruecos, el cruce del combinado nacional será contra los anfitriones de esta Copa del Mundo. Jugarán contra Chile el próximo martes a las 17:00 horas en tiempo del centro de México.

¿Cuántos hermanos tiene Gilberto Mora?

No hay datos precisos respecto de ese tema en específico, pero en el video de su hermana se indica que al menos son dos mujeres. Y se conoce que el nombre de una es Kamila. Sin embargo, poco a poco esa información se conocerá perfectamente, pues ya es una figura del futbol nacional.

Mundial Sub-20 2025
