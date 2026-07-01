HISTÓRICO: así narró la prensa extranjera el gol de Julián Quiñones | VIDEO

Julián Quiñones unió a todos los mexicanos durante el triunfo de México sobre Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero del Al Qadsiah fue el encargado de anotar el primer gol del partido que le permitió al combinado de Javier Aguirre tener un mayor control sobre el juego y encaminar la clasificación hacia los Octavos de Final. El relato de la prensa internacional recorrió el mundo entero.

El gol de Quiñones llegó al minuto 22 de partido. La jugada comenzó con un contragolpe: México recuperó y salió rápido, Roberto Alvarado filtró un pase bien medido y Quiñones atacó el espacio para quedar de frente al arco.

El delantero definió con un remate potente, cruzando el disparo que fue imposible de retener para el arquero Hernán Galíndez en el Estadio Ciudad de México. Las gradas se convirtieron en un hervidero de euforia, ya que este gol logró encaminar la clasificación histórica de la Selección Mexicana al ganar su cuarto partido en una justa mundialista.

Julián Quiñones vuelve a responder en un partido clave para México

En lo que va de torneo, Quiñones se ha convertido en una de las piezas fundamentales del seleccionado nacional. En estos momentos, es el máximo artillero del equipo con tres anotaciones: convirtió en el debut ante Sudáfrica, volvió a registrar su nombre en el marcador ante Chequia y ahora sumó su tercer tanto contra Ecuador.

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De esta manera, el atacante de 29 años quedó a un solo gol de igualar la marca de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘El Matador’ Hernández, quienes cuentan con el título de máximo goleador mexicano en Copas del Mundo. Javier Aguirre acertó con su convocatoria y mucho más alineándolo como titular.

Cuándo vuelve a jugar México y quién sería su próximo rival

Con el triunfo ante Ecuador, México consiguió su boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora deberá esperar rival para su siguiente partido. El combinado azteca enfrentará al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo, en un cruce que puede marcar otro punto clave en el camino de la Selección Mexicana dentro del torneo.

El partido de Octavos de Final está programado para el domingo 5 de julio, instancia en la que México buscará extender su participación y mantenerse con vida en la fase de eliminación directa. Tras superar a Ecuador, la Selección Mexicana llega con impulso anímico y con la posibilidad de dar otro golpe importante frente a un rival que se definirá en las próximas horas.