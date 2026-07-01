Gol de Julián Quiñones habría causado un sismo en México: esto es lo que se sabe

El apasionante encuentro de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Ecuador no solo dejó una huella en el marcador, sino que también habría generado un sismo en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. El momento cumbre ocurrió cuando Julián Quiñones estableció el 1-0 parcial, desatando una euforia colectiva tan descomunal que logró ser captada por instrumentos de medición.

La información fue confirmada por SASSLA, la plataforma digital mexicana especializada en la retransmisión de la señal oficial de la alerta sísmica en tiempo real. Según detalló la entidad, el suceso fue detectado por varios sismógrafos. Al parecer, la inmensa descarga de adrenalina y el grito de los miles de aficionados presentes en el recinto generaron una vibración de gran intensidad.

Sismo en México

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El fenómeno fue captado con precisión por la estación RaspberryShake más cercana al estadio. Los expertos de SASSLA explicaron que este dispositivo registró una "sobresaliente señal artificial", la cual fue catalogada como tal precisamente porque su origen no fue un evento geológico natural, sino la fuerza mecánica provocada por el movimiento de masas humanas al celebrar el tanto de Quiñones.

Sismos por eventos deportivos

Aunque pueda parecer sorprendente, la detección de "sismos artificiales" en eventos deportivos masivos es un fenómeno que ha sido documentado anteriormente cuando la concentración de personas y la intensidad de su júbilo alcanza niveles críticos.

En esta oportunidad, fue la afición mexicana la encargada de ocasionar este increíble suceso. En lo que respecta a lo deportivo, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre sigue dejando buenas sensaciones en la competencia y se ilusiona con segui avanzando.