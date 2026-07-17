¿Lesionado? Esta es la razón por la que Lamine Yamal no entrenó con el resto de la selección de España

A solo unos días del partido más importante de sus vidas, la joya de la selección de España, Lamine Yamal, desató el pánico entre los aficionados ibéricos. El atacante estrella del Barcelona no completó con normalidad el primer entrenamiento de "La Roja" en Nueva Jersey, realizando trabajo diferenciado junto al defensor Pedro Porro.

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¿Peligra su participación de Yamal en la Gran Final del Mundial 2026 contra la Argentina de Lionel Messi?

Afortunadamente para la causa española, todo parece quedar en un susto. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encargó de calmar las aguas de inmediato al informar que, hasta el momento, Yamal no presenta ninguna lesión de gravedad que ponga en riesgo su presencia el próximo domingo 19 de julio.

¿Por qué trabajó por separado entonces? La realidad es que el juvenil terminó sumamente castigado tras la intensa semifinal donde España despachó 2-0 a Francia. Lamine sostuvo auténticas batallas físicas a lo largo del encuentro, sufriendo el rigor de la marca de los defensas galos Lucas Digne y Theo Hernández.

Al finalizar el cotejo, se le vio caminando con una ligera cojera y, durante la práctica del jueves 16 de julio, encendió las dudas al lucir una protección especial en el muslo izquierdo, quedando fuera de los ejercicios colectivos de mayor exigencia.

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La RFEF y reportes de la agencia Reuters confirmaron que su sesión diferenciada obedece meramente a un programa preventivo y de control de cargas físicas. En la alta competencia, este tipo de dosificación es clave para reducir la fatiga muscular, sanar golpes menores y evitar que el cansancio evolucione hacia un desgarro.

El propio director técnico, Luis de la Fuente, ya había mandado un mensaje de tranquilidad al entorno de la selección tras consultar el estado del atacante con el cuerpo médico. Salvo un contratiempo de último minuto en los próximos entrenamientos de alta intensidad, Lamine Yamal está contemplado para ser titular el domingo en Nueva York.

