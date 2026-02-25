Gianni Infantino sobre el Mundial en México: ¡VA A SER UNA FIESTA INCREÍBLE!

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino participó en Colombia en un evento de futbol, en donde tocó el tema de la situación de seguridad en México y descartó cualquier tipo de cambio, afirmando que se está en constante comunicación y que existen problemas como en todos los países, pero estos no superarán la organización del Mundial del 2026, que espera, sea una "fiesta increíble".

El mandamás de la FIFA recalcó que desde su posición están atentos al desarrollo de los temas que surjan, y que confía de cualquier modo en las autoridades para mantener un orden y seguridad.

Te podría interesar: Javier Aguirre se enciende ante la polémica de Julián Quiñones

"En primer lugar, claro que estamos analizando monitoreando la situación en México en estos días y momentos y quiero decir que tenemos confianza total en México en su presidencia en las autoridades, que estamos convencidos que todo pasará de la mejor manera posible", indicó Infantino quien dijo que quería hacer la aclaración para evitar alguna confusión.

Te podría interesar: Javier Aguirre descarta preocupación por el partido de México vs Portugal

Recordó que "tenemos partidos en un mes en México en los repechajes del Mundial y también la reinauguración del Estadio Azteca".

Infantino, seguro en que todo sucederá en orden y en coordinación con las autoridades

"México es un gran país, país de futbol, como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta, pasan cosas y para eso tenemos estado, policías y autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad".

Y sentenció en que la Copa Mundial de la FIFA será un evento que tendrá una fiesta increíble.

"De mi parte, de la FIFA, confianza absoluta, estamos en comunicación, y seguimos la situación y el Mundial va a ser una fiesta increíble".