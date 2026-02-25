Javier Aguirre se pronuncia sobre el partido de México vs Portugal

El entrenador Javier Aguirre dijo sentirse tranquilo respecto al partido de México ante Portugal del 28 de marzo, en referencia a la reacción de la Federación de Portugal sobre los temas de seguridad, dejando entrever que el partido se realizará conforme a lo establecido, aunque entiende perfecto la lectura que se pueda tener desde fuera.

En pregunta de Omar Villarreal, solicitando una opinión del entrenador de la Selección por un comunicado de Portugal en el que hablaban de seguir de cerca la situación de seguridad en México, todo ello sin descartar el partido, pero sí dándole su debida atención, el timonel fue muy claro, entendió la naturaleza del comunicado y dio su opinión al respecto.

Te podría interesar: Messi le responde a Martinoli y Luis García

"No (me genera incertidumbre), ellos están actuando normal, en su derecho de ir día a día o evaluar con cierta frecuencia las circunstancias", acotó el DT del cuadro mexicano.

El 'Vasco' subrayó que él y el equipo mexicano están considerando ese partido como parte del proceso de cara al Mundial, y espera que todo suceda como se planeó y ocurra sin algún tipo de contratiempo.

"Yo contemplo perfectamente ese partido para el estadio, para el mes que viene, para la participación de los europeos, la Fecha FIFA creo que está todo conforme a lo planeado y yo estoy tranquilo sobre los acontecimientos y espero que el partido se efectuará sin ningún contratiempo, eso espero".

Te podría interesar: Javier Aguirre, NO descarta a Memo Ochoa en el combinado nacional

Esperanzado en recibirlos 🇵🇹🙌



Javier Aguirre se pronuncia sobre el reciente comunicado de Portugal, referente al encuentro en México.



🔴 EN VIVO: https://t.co/dl3kueuEtY#MiSelecciónAzteca #MéxcicoIslandia pic.twitter.com/YXB4bZc2bQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 24, 2026

Federaciones de México y Portugal, dan postura sobre el partido del 28 de marzo

Por la tarde, la Federación Mexicana de Futbol lanzó un breve comunicado en el que específicamente, refrendan su compromiso mutuo con la Federación de Portugal para celebrar este citado partido que además marcará la reinauguración del Estadio Azteca,

"La FMF y la FPF aclaran sobre juego de preparaciónHasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios.

La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo.

Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios".