Presidente le ROGÓ a Julián Quiñones que jugara con ellos

La participación del delantero Julián Quiñones con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ha traído nuevamente a la conversación pública el tema de su elección de nacionalidad deportiva.

Tras su debut y su reciente anotación frente a Sudáfrica, las autoridades del futbol colombiano aclararon los detalles sobre por qué el jugador no representa a su país de nacimiento.

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Quiñones, nacido en Magüí Payán, Colombia, actual jugador y goleador del Al-Qadsiah FC de la liga de Arabia Saudita, llegó a la justa mundialista tras registrar 33 anotaciones con su club. A pesar del interés de la selección de su país de origen, el futbolista optó por obtener la carta de naturalización y jugar para México, país donde se formó y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

El ténico lo buscó pero no hubo respuesta

Ante los cuestionamientos sobre por qué la federación no retuvo al jugador, el presidente de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), Ramón Jesurún, ofreció declaraciones para detallar el acercamiento que tuvieron con el delantero y confirmar que sí existió la intención de integrarlo a su equipo.

Jesurún explicó que el cuerpo técnico de Colombiase comunicó directamente con el atacante. Según el directivo, aunque hubo un interés inicial, la decisión final del jugador fue distinta.

“A Quiñones el técnico mismo lo llamó, lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México. Le rogamos que viniera, y nos dijo que no. Su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México, hay que respetarla”, señaló el presidente de la FCF.

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Julián Quiñones y su consolidación futbolística

En el ámbito deportivo, el proceso de Quiñones con la Selección Mexicana se fue afianzando bajo la dirección técnica de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Si bien el jugador causó baja por lesión en noviembre de 2025, perdiéndose los encuentros amistosos contra Uruguay y Paraguay, continuó siendo contemplado en el esquema del entrenador para la justa mundialista.

Tras participar en los partidos de preparación realizados entre finales de mayo y principios de junio de este año, Quiñones fue incluido en la lista definitiva de 26 convocados. Su participación en el torneo mundialista inició el pasado 11 de junio, fecha en la que marcó el primer gol de la Selección Mexicana y de la Copa Mundial de 2026 en la victoria de 2-0 sobre el conjunto de Sudáfrica.

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