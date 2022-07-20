Lo que tienes que saber en la previa de Leones Negros vs Correcaminos

Este jueves, el campo de juego sacará chispas cuando Correcaminos visite a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara como parte de la jornada 4 de la Liga BBVA Expansión MX.

Un partido que enfrentará a dos estrategas mexicanos, ex futbolistas, como los son Alfonso Sosa y el “Pity” Altamirano.

Los locales buscarán mantener el invicto del torneo, tras haber cosechado un empate a dos goles en la jornada pasada ante La Paz. El colombiano Wilber Rentería habló sobre la intensidad que ha mostrado el equipo esta campaña.

"En primera, creo que el equipo vienen trabajando muy bien, hemos venido mejorando algunos detallitos que tuvimos en el partido de visita en contra de La Paz, y bueno nada, creo que va a ser más importante lo que hagamos nosotros, sabemos que el Correcaminos es un equipo complicado, pero bueno que nosotros estamos en nuestra casa con nuestra gente...hemos venido haciendo las cosas muy bien, jugando un muy buen futbol y bueno esperemos que el día jueves sigamos haciendo las cosas como las hemos viniendo haciendo, buscando ese buen futbol y esa intensidad que tenemos en todas las líneas y salir a dar el resultado".

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Así llegan al duelo Leones Unidos y Correcaminos

Esta semana, los melenudos presentaron oficialmente a un refuerzo más, de cara a lo que resta del torneo. Se trata de Dionicio Escalante, futbolista mexicano que en algún momento jugó para Chivas, Querétaro y Pachuca en primera división. Además viene de sumar minutos en el Club de Fútbol Talavera de la Reina de la tercera división española.

Sin embargo el duelo no será sencillo, ya que Correcaminos viene de golear 5-3 a Durango, un duelo en el que la gran figura fue Víctor Torres, quien logró anotar en dos ocasiones. Con este resultado, los tamaulipecos se encuentran momentáneamente en el 4to peldaño de la tabla general con 6 unidades.

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No te pierdas este duelo el jueves 6:55pm por las plataformas digitales y el sitio de Azteca Deportes.

