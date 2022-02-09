La Previa del Super Bowl LVI en El Ritual Podcast NFL

¡Semana de Super Bowl! El momento más esperado de la NFL ha llegado. Este domingo 13 de febrero se llevará a cabo la edición número 56 del duelo por el título, en el que se medirán los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams.

En esta edición de El Ritual Podcast analizamos todos los detalles del Super Bowl y damos los pronósticos del equipo que alzará el título de la NFL.

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Los Bengals no se sienten presionados

El entrenador de los Cincinnati Bengals, Zac Taylor, aseveró este lunes que su equipo no está abrumado por su participación en el Super Bowl LVI del próximo domingo ante Los Angeles Rams.

"No están abrumados, lo demostraron en los últimos dos meses, esto es solo un juego para ellos. Tenemos un equipo realmente joven que ni siquiera ve la magnitud de lo que estamos haciendo", mencionó el entrenador en conferencia de prensa.



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Los Bengals cuentan con uno de los equipos más jóvenes de la NFL.

Al menos siete de sus jugadores estelares tienen 27 años o menos; entre ellos destaca su pasador, Joe Burrow de 25, primera selección en el Draft 2020, a quien Taylor reconoció como ejemplo y guía para sus compañeros.

Matthew Stafford, la clave de los Rams

El entrenador de Los Angeles Rams, Sean McVay, afirmó este lunes que su pasador Matthew Stafford es el líder que colocó a su equipo en el Super Bowl LVI del próximo domingo ante los Cincinnati Bengals.

"Matthew ha jugado su mejor fútbol en los momentos más importantes, él nos ha liderado hasta aquí; tengo gran confianza en él", subrayó el "coach" en conferencia de prensa.



Stafford, de 34 años, fue el tercer mejor mariscal de campo de la temporada regular, sólo superado por el pasador de los Buccaneers Tom Brady, recién retirado, y el novato de los Chargers Justin Herbert, jugador más valioso del Pro Bowl del domingo anterior.

