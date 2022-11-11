Esta fue la primer selección del mundial en llegar a Qatar 2022

Las 32 selecciones que disputarán el Mundial de Qatar 2022 continúan preparando los últimos detalles para la conquista del título mundial; la gran mayoría de las Federaciones han anunciado sus listas oficiales de 26 jugadores que competirán

Brasil, Argentina, Francia, Alemania e Inglaterra son las grandes favoritas por las casas de apuestas para levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre en Qatar 2022, sin embargo, una de las selecciones quiere adelantarse a las potencias y por eso ya está en tierra mundialista para comenzar su adptación.

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La primer Selección en llegar a Qatar 2022

Estados Unidos se convirtió en la primer selección en llegar a tierra mundialista, Christian Pulisic y compañía comparten un grupo complicado con el equipo de los Tres Leones (Inglaterra), Irán y Gales, por lo que tener cualquier ventaja en Qatar 2022 es de vital importancia para el equipo de las barras y las estrellas.

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La selección de Estados Unidos es la primera de las 32 selecciones —que jugarán el Mundial-2022— que llega a Qatar. La delegación aterrizó este jueves en el aeropuerto internacional Hamad de Doha (📸 AFP) pic.twitter.com/YwUc7jTzcz — Marcas (@Marcas_LaRazon) November 10, 2022

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Mundial de Qatar 2022: Grupo B

El Grupo B abre participación con el patido entre Inglaterra y la Selección de Irán, los ingleses llegan como favoritos para ganar el campeonato y tienen una de las plantillas más valiosas de Qatar 2022.

21 de noviembre de 2022

Inglaterra vs Irán / Estadio Internacional Jalifa / 07:00 am Tiempo de la Ciudad de México

Estados Unidos vs Gales / Al Rayyan Stadium / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

25 de noviembre de 2022

Gales vs Irán / Al Rayyan Stadium / 04:00 am Tiempo de la Ciudad de México

Inglaterra vs Estados Unidos /Al Khor / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

29 de noviembre de 2022

Irán vs Estados Unidos / Estadio Al Thumama / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

Gales vs Inglaterra / Al Rayyan Studium / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

