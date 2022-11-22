El Grupo B del Mundial de Qatar 2022 pintaba para ser uno de los más interesantes de la comeptencia gracias a las figuras internaciones de la talla de Harry Kane, Gareth Bale y Christian Pulisic y después de la primera jornada parece que estará a la altura de las expectativas.

El equipo de los Tres Leones quedó en el cuarto lugar en el Mundial pasado tras perder ante Bélgica, por lo que tiene una cuenta pendiente con su afición. Además, en la pasada Eurocopa perdieron también la final de Wembley ante el equipo de Italia. Por su parte Gales se encuentra viviendo su primera participación en una Copa del Mundo de la FIFA.

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¿Cuándo inicia actividad el Grupo B del Mundial de Qatar 2022?

El Grupo B encabezado por la Selección de Inglaterra abrió su participación ante el equipo de Irán, los ingleses llegan como una de las selecciones favoritas para ganar el campeonato y tienen una de las plantillas más valiosas de Qatar 2022.

21 de noviembre de 2022

Inglaterra vs Irán / Estadio Internacional Jalifa / 07:00 am Tiempo de la Ciudad de México

Estados Unidos vs Gales / Al Rayyan Stadium / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

25 de noviembre de 2022

Gales vs Irán / Al Rayyan Stadium / 04:00 am Tiempo de la Ciudad de México

Inglaterra vs Estados Unidos /Al Khor / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

29 de noviembre de 2022

Irán vs Estados Unidos / Estadio Al Thumama / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

Gales vs Inglaterra / Al Rayyan Studium / 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México

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Primer mundial de Gareth Bale

Gareth Bale tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo en Qatara 2022, el futbolista del LAFC tiene un cariño especial por su selección con la que comunmente suele tener participaciones muy consistentes. Aunque la Selección de Gales sólo ha podido ganar 1 de los últimos 8 partidos internacioneles.

El ex delantero del Real Madrid viene de coronarse en la MLS al empatar el juego con uno de sus goles sobre el final del tiempo extra para mandar el partido a los penales.

Resultados de la primera jornada del Grupo B

-Inglaterra 6-2 Irán

- Estados Unidos 1-1 Gales