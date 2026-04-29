Esta fue la primera reacción de Marcel Ruiz al no ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una de las noticias que sacudió a todos en el futbol mexicano fue que Marcel Ruiz no está en la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En primera instancia, el entrenador Javier Aguirre citó únicamente a jugadores de la Liga BBVA MX para que concentren de cara al torneo más importante de todos. El mediocentro de Toluca reaccionó a esto.

Aunque el Warrior dijo que Marcel Ruiz no está 100% descartado para el Mundial 2026, lo cierto es que todo indica que no irá a la Copa del Mundo salvo que suceda algún tipo de “milagro” para él y el “Vasco” cambie de opinión. Ante la noticia de su no inclusión, la reacción del centrocampista del Toluca fue repostear una historia de su compañero en Instagram.

Las historias de Marcel Ruiz en Instagram tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Marcel Ruiz publicó dos stories en su cuenta de Instagram tras quedar afuera del Mundial 2026. La primera fue el reposteo de la historia de Alexis Vega, que decía: “Marcel mucha admiración y respeto, diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado. Diste una lección de vida e inspiración a muchas personas! Te quiero hermano, siempre contigo”.

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En ese marco, Marcel añadió: “Te amo, pa, vamo arriba”. Acto seguido, publicó una foto suya llegando a Los Angeles, ciudad en la que jugará ante LAFC por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. Así, Ruiz se enfoca en Toluca.

|Crédito: Toluca FC

El balance de Marcel Ruiz con la Selección Mexicana

Tras su decisión de postergar el quirófano para seguir con el combinado nacional —un esfuerzo físico que, viéndolo en retrospectiva, parece haber sido en balde—, las métricas de BeSoccer arrojan luz sobre el desempeño del mediocampista con la camiseta de México. Su historial con la selección se resume en los siguientes puntos clave: