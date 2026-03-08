Brasil vs México: VER EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Mundial de Beisbol 2026; marcador online

México vs Brasil se enfrentran este domingo 8 de marzo, en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 a disputarse en el Daikin Park de Houston, Texas, encuentro que en el papel luce como el compromiso más accesible para la novena mexicana en la Ronda 1 del Clásico en lo que al Grupo B representa.

La novena de Benjamín Gil irá con todo por la victoria, tomando en cuenta que los dos partidos que Brasil han sufrido derrotas en contra de Estados Unidos e Italia; el camino de México luego de Brasil será precisamente contra esas novenas donde el grado de dificultad aumentará significativamente.

Lo que debes saber del encuentro México vs Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Partido: México vs Brasil

Récord en Clásico Mundial de Beisbol 2026: México 1-0 y Brasil 0-2

Estadio: Daikin Park, Houston, Texas

Abridor México: Taijan Walker

Abridor Brasil: Eric Pardinho

Hora del partido: 6:00 PM

SIGUE EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DE MÉXICO VS BRASIL EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

Con un cuadrangular, Jonathan Aranda guió el triunfo de México vs Gran Bretaña en el Clásico Mundial 2026|Getty Images

Los hombres más destacados de México en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Jonathan Aranda llega luego de un partido, con .400 de bateo, ademas de dos imparables con tres carreras producidas y un cuadrangular.

Nacho Álvarez tiene promedio de .333 y tiene un hit, una anotada, una impulsada y un Home aun.

Los hombres más destacados de Brasil en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol

Leonardo Reginatto, conocido de la LMB tiene .333 de promedio de bateo y Gabriel do Carmo tiene el mismo promedio, siendo los dos jugadores de peligro hasta ahora.

Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

Posible LINE UP DE MÉXICO Y BRASIL PARA EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

México posible LINE UP para enfrentar a Brasil

1 Jarren Duran JD

2 Randy Arozarena JI

3 Jonathan Aranda 1B

4 Alejandro Kirk C

5 Rowdy Tellez BD

6 Nacho Álvarez 3B

7 Nick Gonzáles 2B

8 Alek Thomas JC

9 Joey Ortiz SS

PA Walker

Posible Line up de Brasil para enfrentar a México

1 Gomes BD

2 Ramírez JD

3 Reginatto 3B

4 Bichette Jr 1B

5 Rojo 2B

6 Mascai JI

7 Carmo C

8 Koragi SS

9 Maciel JC

PA Pardinho