Brasil vs México: VER EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Mundial de Beisbol 2026; marcador online
México se enfrenta a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde la novena azteca aspira a lograr su segundo triunfo en la justa que celebra en Houston en Dainkin Park.
México vs Brasil se enfrentran este domingo 8 de marzo, en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 a disputarse en el Daikin Park de Houston, Texas, encuentro que en el papel luce como el compromiso más accesible para la novena mexicana en la Ronda 1 del Clásico en lo que al Grupo B representa.
La novena de Benjamín Gil irá con todo por la victoria, tomando en cuenta que los dos partidos que Brasil han sufrido derrotas en contra de Estados Unidos e Italia; el camino de México luego de Brasil será precisamente contra esas novenas donde el grado de dificultad aumentará significativamente.
Lo que debes saber del encuentro México vs Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Partido: México vs Brasil
- Récord en Clásico Mundial de Beisbol 2026: México 1-0 y Brasil 0-2
- Estadio: Daikin Park, Houston, Texas
- Abridor México: Taijan Walker
- Abridor Brasil: Eric Pardinho
- Hora del partido: 6:00 PM
SIGUE EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DE MÉXICO VS BRASIL EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL
Los hombres más destacados de México en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol 2026
Jonathan Aranda llega luego de un partido, con .400 de bateo, ademas de dos imparables con tres carreras producidas y un cuadrangular.
Nacho Álvarez tiene promedio de .333 y tiene un hit, una anotada, una impulsada y un Home aun.
Los hombres más destacados de Brasil en lo que va del Clásico Mundial de Beisbol
Leonardo Reginatto, conocido de la LMB tiene .333 de promedio de bateo y Gabriel do Carmo tiene el mismo promedio, siendo los dos jugadores de peligro hasta ahora.
Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo
Posible LINE UP DE MÉXICO Y BRASIL PARA EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL
México posible LINE UP para enfrentar a Brasil
1 Jarren Duran JD
3 Jonathan Aranda 1B
4 Alejandro Kirk C
5 Rowdy Tellez BD
6 Nacho Álvarez 3B
7 Nick Gonzáles 2B
8 Alek Thomas JC
9 Joey Ortiz SS
PA Walker
Posible Line up de Brasil para enfrentar a México
1 Gomes BD
2 Ramírez JD
3 Reginatto 3B
4 Bichette Jr 1B
5 Rojo 2B
6 Mascai JI
7 Carmo C
8 Koragi SS
9 Maciel JC
PA Pardinho
Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol