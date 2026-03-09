Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026, tras la victoria de México vs Brasil

La Selección de México de Béisbol consiguió este domingo 8 de marzo su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol tras noquear a Brasil por un aplastante 16-0 que obligó a invocar a la 'mercy rule' o regla de piedad y liquidar el encuentro en la sexta entrada.

Así marcha el Grupo B tras las dos victorias de México en el Clásico Mundial de Béisbol

México ha arrancado con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un par de victorias e incluso dejó de lado su maldición de debutar con derrotas en la justa mundialista.

La novena mexicana superó al Reino Unido en su primer juego con algunas complicaciones, pero no tuvo piedad para derrotar a Brasil y ahora se enfrentará a Estados Unidos, el rival que en el papel luce como el más complicado y que podría definir su camino en lo que resta del torneo.

Julian Ornelas of Mexico during the 2026 World Baseball Classic game between Brazil and Mexico at Daikin Park on March 8, 2026 in Houston, Texas, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Gracias a su espectacular arranque, México toma de manera momentánea la cima del Grupo B, pero será ante los estadounidenses la verdadera prueba de fuego para mantener el liderato.

Grupo B | Clásico Mundial de Béisbol

México Estados Unidos Italia Gran Bretaña Brasil

