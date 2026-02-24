Es primo de Lionel Messi y jugó en Cruz Azul: la historia que casi nadie conocía

Lionel Messi ha tomado una mayor importancia dentro de la Liga BBVA MX en estos últimos años debido a la cercanía tras su llegada a la MLS en el año 2023. Sin embargo, el legado familiar del argentino ya ha tenido un vínculo con el futbol mexicano anteriormente, precisamente con la participación de Maximiliano Daniel Biancucchi Cuccitini, primo de la ‘Pulga’, quien fue futbolista de Cruz Azul años atrás.

La historia de Maxi Biancucchi en Cruz Azul, primo de Lionel Messi

El primo de Messi arribó a la Liga BBVA MX en el año 2010 para disputar el Torneo Bicentenario. Además de ser reconocido como familiar del astro argentino, el delantero también se dio a conocer gracias a su paso por el Flamengo de Brasil. Sin embargo, la participación de Biancucchi dentro del futbol mexicano fue rápidamente olvidada.

Maxi Biancucchi durante su paso por Cruz Azul|Crédito: Getty Images

Si bien es cierto que era considerado titular por el entrenador Enrique Meza debido a la gran química que habían creado con Emanuel Villa, el equipo no logró estar a la altura y no lograron clasificar a la Liguilla. No obstante, Biancucchi tuvo su primera Fiesta Grande en el siguiente torneo, pero allí tuvo una menor participación.

La estancia del primo de Messi en La Noria perduró solamente un año, el cual quedó marcado por rendimientos más bajos que altos. En total, disputó 26 partidos y solamente pudo marcar 3 goles. Finalmente, el argentino dejaría la institución cementera a principios del año 2011 para liberar una plaza de jugador extranjero.

Biancucchi aún tiene a Cruz Azul en su corazón

La afición no guardó una buena imagen del paso de Biancucchi por Cruz Azul, sin embargo, el argentino demuestra que aún tiene sentimientos por el conjunto mexicano. En los últimos días, el ex-futbolista posó con una camiseta de La Máquina en su programa de radio en Paraguay. Cabe destacar que el primo de ‘Leo’ realizó una buena parte de su carrera en el país sudamericano, precisamente en sus inicios cuando jugó para Libertad y Sportivo Luqueño.

Messi miraba la Liga BBVA MX gracias a su primo

Años atrás, Biancucchi reveló que el crack de la selección de Argentina miraba la Liga BBVA MX gracias a él: “Leo siempre ha seguido de cerca los clubes en los que jugué al igual que mi hermano, que sigue en el Flamengo; cuando yo jugué en Cruz Azul, él sabía dónde estaba y lo que hacía, pero somos de hablar poco de futbol cuando nos juntamos”.

