La MLS beneficia a Lionel Messi: evitan sancionarlo a pesar de un polémico video

Lionel Messi volvió a ser protagonista dentro de la MLS, pero en este caso, por un hecho violento que fue captado por las cámaras y que fue difundido en redes sociales. Sin embargo, el futbolista de Inter Miami no será sancionado por la liga a pesar de su comportamiento hostil, donde se puede observar en el video como trata de ingresar a un área supuestamente restringida y, Luis Suárez, su compañero, lo detiene de manera abrupta.

Este hecho sucedió luego del juego entre Inter Miami y LAFC, donde los californianos se quedaron con la victoria al golear por 3-0. Messi, quien se vio notablemente furioso por las decisiones arbitrales, intentó comunicarse con los jueces del encuentro dentro del Memorial Coliseum, pero sus compañeros tuvieron que intervenir para calmar el enojo del crack argentino. Ahora, se supo que ‘Leo’ no será sancionado por la MLS.

Lionel Messi podrá jugar con normalidad la próxima jornada de la MLS|Crédito: Inter Miami / X

¿Por qué Messi no será sancionado en la MLS?

Según reportes de Estados Unidos, remarcan que el jugador de la selección de Argentina no violó ninguna política de juego y, por esta razón, no será advertido por el Comité Disciplinario de la MLS.

Además, el director de comunicación de la Organización de Árbitros Profesionales, Chris Rivett, le confirmó a la señal de ESPN USA que la puerta por la que Messi ingresó no se trataba de un acceso al vestidor de árbitros: "Después de hablar con los oficiales del partido, podemos confirmar que no entró en las instalaciones", fue lo que manifestó el directivo a la fuente mencionada.

TE PUEDE INTERESAR:



“Messi no entró en ningún lugar no autorizado. La puerta por la que entró no es el vestuario de los árbitros ni una zona restringida. Messi nunca entró al vestuario de los árbitros, que estaba subiendo unas escaleras y tenía su propio conjunto de puertas y señalización que restringía la entrada”, fue lo que explicó el medio Miami Herald.

"Lionel Messi":

Por este momento tras la derrota de Inter Miami ante Los Angeles FC pic.twitter.com/2vOGY7Hn94 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 22, 2026

La normativa de la MLS establece castigos

El reglamento de la MLS establece controles estrictos sobre el acceso a los vestidores de los árbitros y, cualquier violación a la regla puede acarrear sanciones disciplinarias o suspensiones.

Javier Mascherano, entrenador de Las Garzas, también fue consultado sobre la situación que protagonizó Messi: “No, no, no vi nada. La verdad es que el partido terminó y luego fui al vestuario”, fue la respuesta del DT argentino ante la duda.

Para beneficio de Lionel, finalizó el partido sin molestias físicas y podrá estar disponible para el clásico ante Orlando City en la próxima jornada de la MLS.

