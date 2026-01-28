Pro Bowl Game 2026: Qué es, en qué ciudad será y cuándo se jugará

El Pro Bowl Game 2026 ya está marcando calendario dentro de la temporada de la NFL y promete una edición distinta, más cercana al espectáculo global que la liga quiere construir. Esta cita, que celebra lo mejor de la temporada regular, cambiará su dinámica para adaptarse a los nuevos tiempos del fútbol americano profesional.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: advierten por esto a todos los latinos que irán al Super Bowl LX (vivan en EE.UU. o no)

Tee is headed to his first Pro Bowl!



🔗: https://t.co/9jp6UO14dn pic.twitter.com/lPusjuF5lg — Cincinnati Bengals (@Bengals) January 28, 2026

¿Qué es el Pro Bowl?

El Pro Bowl es la versión de “All-Star Game” de la NFL, un evento anual en el que los jugadores más destacados de la temporada son seleccionados para formar parte de las Conferencias Americana (AFC) y Nacional (NFC) y enfrentarse en un duelo simbólico que celebra talento, espectáculo y reconocimiento de los fans .

A diferencia del pasado, la liga ha ajustado el formato en los últimos años. En 2026, el enfoque es flag football, una modalidad sin contacto que pone énfasis en la habilidad, la velocidad y la estrategia, con equipos de siete jugadores por lado en un campo más corto, lo que hace el duelo más dinámico e innovador.

¿Cuándo se jugará el Pro Bowl 2026?

Este año la cita será el martes 3 de febrero de 2026, marcando una novedad importante: por primera vez, el Pro Bowl se integra oficialmente en la semana del Super Bowl y no se celebra como un evento separado días antes de la gran final.

La programación del evento incluye competencias de habilidades en los días previos y culmina con el esperado juego de flag football entre la AFC y la NFC.

Te puede interesar: Respira antes de conocer el costo de los boletos en reventa para el Super Bowl 2026 de la NFL

¿Dónde será la el Pro Bowl 2026?

El Moscone Center, en el corazón de San Francisco, California, será el escenario de los Pro Bowl Games 2026, en un entorno más íntimo y televisivo que los estadios tradicionales. Esta elección refuerza el vínculo del evento con el Super Bowl LX, que se jugará pocos días después en el Levi’s Stadium de Santa Clara, también en el Área de la Bahía.

El cambio responde a una estrategia de la NFL para consolidar la semana del Super Bowl como una verdadera celebración del deporte, atrayendo tanto a aficionados como a audiencias televisivas con formatos novedosos y experiencias complementarias.