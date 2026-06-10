¿Por qué no jugará la Selección de Haití con su uniforme oficial en el Mundial 2026?

La Selección de Haití se ha visto envuelta en una seria controversia luego de que la FIFA vetara su primera equipación para la a Copa Mundial de la FIFA 2026™, exigiendo un cambio al considerar que el diseño viola sus reglamentos internos sobre neutralidad política.

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El organismo rector del futbol global determinó que ciertos elementos visuales de la indumentaria caribeña no cumplen con los estatutos institucionales, emitiendo una solicitud de modificación obligatoria que ha encendido el debate internacional.

¿Cuál es el motivo de la controversia por la camiseta de Haití?

El conflicto radica en el estampado de la camiseta. La prenda presenta la icónica bandera azul y roja en disposición horizontal, acompañada de una ilustración que simula un levantamiento armado. Para la FIFA, esta estampa ha sido interpretada estrictamente como un mensaje político.

Sin embargo, el trasfondo de la pieza dista mucho de ser una protesta contemporánea. El polémico gráfico refleja, en realidad, la primera bandera que lució Haití tras convertirse en una nación libre. El diseño, confeccionado por la marca deportiva colombiana Saeta, fue concebido como un homenaje histórico a los ciudadanos haitianos que construyen el futuro del país, incorporando una ilustración simbólica de la célebre Batalla de Vertières de 1803, un pilar fundamental en la independencia de la isla.

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Ante el dictamen del máximo organismo futbolístico, la firma colombiana se pronunció formalmente a través de sus canales digitales para aclarar la naturaleza del uniforme:

"El diseño desarrollado para la Selección de Haití no tiene ninguna intención ni tinte político; se trata de un tributo puramente histórico a las raíces y al orgullo del pueblo haitiano", argumentó Saeta en un comunicado oficial.

Pese a los argumentos culturales e históricos presentados por la federación haitiana y el fabricante, la revisión técnica de la FIFA fue tajante: el uniforme debe ser modificado de forma obligatoria para poder ser utilizado en las canchas del certamen mundialista.

