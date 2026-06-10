El balompié azteca se encuentra consternado tras recibir una triste noticia. Las canchas y los guantes se tiñen de luto luego de confirmarse el trágico hallazgo sin vida de América Isabel, una joven promesa del futbol femenino en México, quien apenas tenía 19 años de edad. La noticia ha dejado un profundo vacío entre sus compañeras y aficionados que siguieron de cerca sus primeros pasos en el profesionalismo.

Neymar en Duda para el Debut de Brasil | César Castro Sigue de Cerca a la Canarinha

El desafortunado hallazgo en Mazatlán

Los primeros reportes indican que el cuerpo de la joven guardameta fue localizado durante la tarde de ayer, martes 9 de junio, en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Buena Vista, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades locales no han revelado los detalles ni las causas del deceso, manteniendo la investigación bajo un absoluto hermetismo. La comunidad deportiva permanece atenta a los informes oficiales correspondientes para esclarecer los hechos que terminaron de forma tan abrupta con la vida de la jugadora.

TE PUEDE INTERESAR:



A pesar de su corta edad, América Isabel ya contaba con una trayectoria respetable dentro del futbol de nuestro país, dejando una huella imborrable en las instituciones por las que pasó:

Mazatlán FC (2020-2023): Defendió el arco de las Cañoneras en la categoría Sub-19 durante tres años, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la institución sinaloense.

Defendió el arco de las Cañoneras en la categoría Sub-19 durante tres años, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la institución sinaloense. Formación de talentos: Tras su paso por la Liga MX Femenil, compartió su pasión por el deporte desempeñándose como entrenadora de categorías infantiles, transmitiendo su experiencia a los niños de su comunidad.

Tras su paso por la Liga MX Femenil, compartió su pasión por el deporte desempeñándose como entrenadora de categorías infantiles, transmitiendo su experiencia a los niños de su comunidad. Obson Dynamo (Actualidad): En la presente temporada, América continuaba persiguiendo su sueño profesional bajo los tres postes del equipo sonorense en la Liga de la Tercera División Profesional (TDP).

La pérdida de una deportista de apenas 19 años, con un futuro brillante por delante y una vida dedicada a inspirar a las nuevas generaciones, es un duro golpe. Descanse en paz, América Isabel.

