Promesa argentina rechaza jugar en Europa para firmar por equipo de la Liga BBVA MX

Un futbolista que es considerado la promesa argentina está próximo a llegar como refuerzo de uno de los clubes que marchan invictos en este Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El delantero firmará un contrato con una larga extensión, luego de rechazar jugar en Europa, donde Santiago Gimenez el Milan lo quiere vender por mucho menos dinero de lo que pagó en el mercado de invierno de 2025.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Florián Monzón será nuevo jugador del Atlas, equipo del que es entrenador Hernán Crespo, quien tiene una relación con Matías Almeyda. Los Zorros comprarán el 80% de la carta del argentino, mientras que Vélez conservará el resto por si se realiza una venta del jugador en el futuro.

Florián Monzón será nuevo jugador del Atlas. Los Zorros comprarán el 80% de la carta del argentino.|@florianmonzon1

El conjunto rojinegro se hará de los servicios del futbolista de 25 años al pagar la cantidad de 4 millones de dólares, según reportes. Lo anterior, para ganarle la jugada al Angers de Francia, club que pujó menos por él.

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¿Quién es la promesa argentina que jugará en la Liga BBVA MX?

Es un hecho que Monzón será refuerzo del Atlas para el Apertura 2026, pues ya solo falta que firme contrato y presente los exámenes correspondientes. El delantero inició su carrera en Vélez, club al que sigue perteneciendo, aunque se marchó en diferentes etapas a otros clubes.

Pese a su corta edad, Florián ya ha jugado en varios equipos, incluso hasta en el extranjero. Vélez lo ha prestado en diferentes ocasiones a Platense, Tigre, Central Córdoba y Almirante Brown de Argentina. Asimismo, jugó para el Portland 2 de Estados Unidos.

En el último año, el delantero suma 6 goles en 18 partidos disputados, tanto de la liga como de la copa, según la plataforma BeSoccer. Asimismo, ha recibido 3 tarjetas amarillas.