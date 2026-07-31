La promesa de un fichaje de Pumas UNAM: “Llegué para ser campeón”

Pumas UNAM afronta un proceso de reestructuración tras la salida de Efraín Juárez como entrenador del primer equipo. La directiva apostó por Esteban Solari, técnico argentino que ya cuenta con un recorrido considerable dentro de la Liga BBVA MX. De su mano llegaron cuatro nuevos refuerzos para afrontar el Apertura 2026 y uno de ellos ya sueña con ser campeón defendiendo la camiseta del conjunto auriazul.

Se trata de Sebastián Córdova, delantero mexicano que buscará una revancha bajo los colores del equipo universitario. Su llegada a Pedregal generó cierta controversia entre los aficionados de Pumas, precisamente por su pasado americanista. El futbolista de 29 años se formó en la cantera del Club América, aunque su última participación con ellos fue en el año 2021. Ahora, su deseo es ser campeón con los Felinos.

Sebastián Córdova quiere ser campeón en Pumas

“Los Pumas llevan muchos años sin ser campeones y yo también. En cada club que llego me gustaría ser campeón y trabajo para ello, primero Dios también sea aquí”, fue lo que expresó el delantero tras firmar contrato con los Felinos.

Por este motivo, llegar a Pumas representa una oportunidad única para acabar una sequía de más de 10 años sin poder sumar títulos y, en lo personal, desde su etapa en Tigres de la UANL. De momento, Córdova se mostró muy agradecido con la directiva de la institución universitaria por haber apostado por él y ya se muestra cien por ciento enfocado en el próximo objetivo del equipo: el Apertura 2026.

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Córdova comenzó su etapa en Pumas con gol

Sebastián Córdova necesitó apenas dos jornadas para marcar su primer gol con Pumas. Después de ser titular en la derrota 3-0 contra Pachuca, el mediocampista ingresó en el segundo tiempo ante Toluca y convirtió el tanto del triunfo por 2-1.

El exjugador de América y Tigres apareció al minuto 63 para conectar de cabeza un centro de Rodrigo López. Su anotación completó la remontada en el Estadio Nemesio Diez y permitió que los universitarios consiguieran su primera victoria del Apertura 2026. Hasta ese momento, Córdova acumulaba 114 minutos en dos partidos de Liga BBVA MX.