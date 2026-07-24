OFICIAL: Pumas ficha a refuerzo argentino para el Apertura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM tienen nuevo refuerzo ofensivo para el Torneo Apertura 2026; Luciano Herrera. El extremo izquierdo nacido en Argentina llega procedente de Newell´s Old Boys de la Superliga Argentina y tratará de ser uno de los hombres importantes en el esquema de Esteban Solari. Con 30 años, registró seis tantos y cuatro asistencias en su paso por 'La Lepra' y tratará de mejorar su nivel en el balompié mexicano.

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A través de las redes sociales, el Club Universidad Nacional dio a conocer la incorporación del sudamericano: ''Luciano Herrera llega a Pumas. ¡A luchar por cada balón con la garra auriazul! 🐾⚽️ ¡Bienvenido a CU, Luciano!'', destacó el escrito de Pumas.

Cabe destacar que, Herrera empezó su carrera profesional con Gimnasia y Tiro en su natal Argentina, aunque, tuvo su mejor etapa en el Deportivo Maipú con nueve tantos y 10 asistencias en un total de 66 encuentros. Por otro lado, será la primera vez que juegue en el futbol del extranjero y tendrá que acoplarse lo más rápido posible a la Liga MX ya que el Torneo Apertura 2026 ya inició.

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Día: Viernes 24 de julio

Hora: 8:40 pm (previo) 9:00 pm (silbatazo inicial)

Tele: Azteca Siete

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