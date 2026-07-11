Pumas sigue en reestructuración tras la baja de Efraín Juárez como entrenador y la salida de Jordan Carrillo, quien debutó con el pie izquierdo en Chivas. Es por ello que la directiva hizo lo suyo y contrató a Christian “Chicote” Calderón y a Sebastián Córdova, ambos con pasado americanista.

Este viernes 10 de julio la directiva de la UNAM presentó oficialmente a 2 refuerzos para encarar el Apertura 2026, pero lo que llamó la atención es que uno de ellos surgió de la cantera del odiado rival, las Águilas. Mientras que el segundo refuerzo se consolidó en el conjunto de Coapa al ganar un título.

“El pasado es americanista": el inesperado mensaje de Chicote y Córdova tras su fichaje a Pumas|Pumas MX

El inesperado mensaje de los refuerzos de Pumas

Durante la conferencia de prensa, tanto Córdova como “Chicote” respondieron preguntas acerca de sus fichajes, pese a que ambos tienen una historia con el conjunto de Coapa, pero fue el lateral izquierdo quien hizo declaraciones que causaron controversia.

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“El pasado sí es americanista, pero en mi último torneo estuve en Necaxa. Vengo de Necaxa y yo creo que estar aquí es un bonito reto para nosotros y dar lo mejor. Hoy estamos acá, es dar vuelta a la página y trabajar para que nos reconozca la afición de Pumas”, mencionó Calderón.

“Creo que el pasado ya es historia; hoy en día nos debemos a Pumas y vamos a hacer lo mejor. [Vamos] a buscar el campeonato y los demás torneos que juguemos, [así como] estar en los primeros lugares y poner en alto la institución”, declaró Córdova.

El posible debut de los examericanistas con Pumas

Pumas se estrenará en el Apertura 2026 en casa el sábado 18 de julio, cuando reciba a los Tuzos del Pachuca a las 5 de la tarde (hora centro de México). El duelo será de alto calibre, pues el conjunto de la UNAM firmó al que era el entrenador de los hidalguenses: Esteban Solari.