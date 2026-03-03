Tiene solo 17 años, pero es figura en su equipo en este Clausura 2026 y podría sacarlo del fondo de la tabla

Santos Laguna no atraviesa su mejor momento y, en este Clausura 2026, se encuentra en lo más bajo de la tabla de posiciones con solamente 2 puntos conseguidos en 8 fechas. Si bien es cierto que la Liga BBVA MX no posee descensos, la situación es crítica. Sin embargo, existe un futbolista que podría sorprender a muchos y cambiar la situación: Lucca Vuoso, canterano que debutó en el futbol mexicano este fin de semana pasado.

Con solo 17 años, el hijo del reconocido ex-futbolista Matías Vuoso, tuvo su primera aparición en la Liga BBVA MX en el duelo ante Querétaro. Lucca ingresó en el minuto 72 de juego en lugar de Francisco Villalba y firmó una actuación más que aprobada: acertó la mayoría de sus pases y mostró una actitud ganadora que dejó satisfecha a la afición de los Laguneros.

Lucca Vuoso debutó con Santos Laguna en la Jornada 8|Crédito: Getty Images

Cabe destacar que Lucca viene de ser considerado el mejor delantero de las fuerzas básicas, ya que consiguió anotar 32 goles durante todo el año 2025. Su rendimiento en las divisiones juveniles de Santos le permitió ser llamado a la Selección Mexicana de la categoría Sub-17, además de tener la oportunidad de sumar sus primeros minutos como futbolista profesional dentro de la Liga BBVA MX.

Por la nacionalidad de su padre, Lucca puede representar a Argentina, pero hasta el momento su corazón solo tiene lugar para la Selección Mexicana y es que disputó el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 con el combinado nacional. Ahora, el juvenil podría rescatar a los Guerreros del último lugar de la tabla y seguir los pasos de su padre.

Matías Vuoso y su emoción tras el debut de su hijo

El debut de Lucca tuvo un significado especial para su familia, en especial para Matías, quien es considerado un histórico goleador albiverde.

“Fue un día especial para vos, Lucca. Hoy cumpliste un sueño, estoy inmensamente feliz de verte feliz y poder estar ahí para apoyarte, orgulloso de vos porque sé lo que te costó llegar hasta ahí, te amo y siempre estaré ahí para lo que necesites”, fue lo que expresó Vuoso en sus redes sociales.

Matías es ídolo de la institución lagunera, ya que durante sus dos etapas en el club, consiguió anotar 107 goles en 256 partidos jugados. Estas cifras lo colocan como el segundo máximo goleador histórico del Santos. ¿Podrá Lucca replicar la carrera de su progenitor?