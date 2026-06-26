Pronósticos Uruguay vs España por el Mundial 2026: este será el equipo ganador, según las apuestas y la IA

En el momento que se realizó el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el encuentro entre Uruguay y España fue catalogado como uno de los más atractivos de la fase de grupos. Esa etiqueta se sostiene, aunque la expectativa crece aún más por las obligaciones de La Celeste.

Uruguay vs España: quién es el favorito

Según indica la Inteligencia Artificial, el seleccionado europeo tiene más ventaja: "España llega como líder del Grupo H con 4 puntos y en un mejor momento futbolístico. Tras un debut sin goles ante Cabo Verde, mostró un nivel muy alto en el 4-0 sobre Arabia Saudita, recuperando confianza y eficacia ofensiva. A su vez, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesita un gran resultado para asegurarse la clasificación. Esa necesidad puede hacerlo asumir riesgos que favorezcan el juego de transición de España. Además, el seleccionado uruguayo viene de dos empates y atraviesa un clima de mayor presión", determinó la IA.

Para darle aún más argumentos a su mirada, agrega el contexto histórico: "Uruguay nunca derrotó a España en enfrentamientos oficiales o amistosos, un dato que refuerza el favoritismo español, aunque no garantiza el resultado".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Uruguay vs España: esto dicen las apuestas

Las casas de apuestas más importantes del planeta también se inclinan por la Roja. Aquellos que se inclinen por España, ganarán 1.53 por cada peso apostado. Muy diferente será la fortuna de quienes opten por el batacazo, ya que Uruguay tiene una cuota de 8.00. ¿El empate? Abona 4.05.

TV Azteca transmitirá España vs Uruguay EN VIVO

El partido de España vs Uruguay lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes este viernes 26 de junio en punto de las 18:00 horas, tiempo local.

En el Grupo H, 'La Furia' lidera el sector con cuatro unidades, el segundo puesto es de los Charrúas con dos puntos, en tercer lugar aparece Cabo Verde y en el fondo, Arabia Saudita tiene una unidad, no obstante, dependen de los resultados del sector para conocer su futuro, pues de momento no se encuentran eliminados.