¿Por qué no juega? La razón por la que Lamine Yamal no es títular en el España vs. Cabo Verde del Mundial 2026™

Las alineaciones oficiales para el esperado debut de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Cabo Verde causaron un fuerte revuelo mediático. La gran joya de la selección ibérica, Lamine Yamal, arranca el partido desde el banquillo de suplentes. Aunque la afición esperaba ver al extremo de 18 años saltar al terreno de juego del Atlanta Stadium en el once inicial, el cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente ha decidido implementar un estricto plan de precaución.

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¿Cuál fue la lesión que sufrió Lamine Yamal?

La razón detrás de esta suplencia no se debe a un descarte táctico, sino a la gestión de su condición física. El joven atacante del Barcelona sufrió una delicada lesión en el tendón de la corva el pasado 22 de abril durante un partido de LaLiga frente al Celta de Vigo, manteniéndose alejado de las canchas desde entonces. Aunque completó con éxito su proceso de rehabilitación y entrenó al parejo del grupo en los últimos días, España prefiere no correr riesgos innecesarios en la primera jornada del torneo.

Un plan de regreso progresivo de Lamine Yamal

El propio seleccionador español disipó las alarmas en la conferencia de prensa previa al partido, asegurando que Lamine está médicamente recuperado, pero falto de ritmo competitivo.

"Los médicos nos dicen que Lamine está en perfectas condiciones; no para 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo en base al momento del partido", explicó Luis de la Fuente.

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La estrategia de la "Roja" apunta al largo plazo. Conscientes de que el camino en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ampliado a 48 selecciones requerirá disputar hasta ocho partidos para alcanzar la gran final, el cuerpo técnico prioriza que Yamal vaya sumando minutos de manera progresiva. De igual forma, Nico Williams compartirá el mismo rol de revulsivo esta mañana, dejando sus lugares en el XI titular a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

