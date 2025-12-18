El equipo que fue el verdugo de México y aplicó una venganza que no se vio ni en la final Toluca - Tigres

Toluca y Tigres definieron al campeón de la Liga BBVA MX mediante la tanda de penales, donde los Diablos Rojos se impusieron por 9-8 tras el fallo de Ángel Correa en los Felinos . Sin embargo, no fue la única final que se definió desde los doce pasos durante estas últimas semanas, ya que Paris Saint Germain logró derrotar a Flamengo, verdugo de Cruz Azul, en la final de la Copa Intercontinental 2025 de la misma manera.

El truco que utilizó PSG para eliminar a Flamengo

Tras el 1-1 en el tiempo regular, ambos equipos tuvieron que definir al campeón en la definición por penales . Allí, Matvey Safonov, portero ruso del conjunto europeo, se convirtió en héroe al atajar 4 de los 5 penales de Flamengo. Sin embargo, el guardameta de 26 años tenía un as bajo la manga que pocos notaron: un acordeón en su toalla.

Matvey Safonov y su lista en los penales|Crédito: Captura de pantalla

En redes sociales, un video se volvió viral donde muestra a Safonov siendo seguido por las cámaras del encuentro. En un momento de la tanda, el portero se dirige a la banca del PSG y se sienta a platicar con un miembro del staff del conjunto parisino. Allí, ambos analizan una lista que estaba envuelta en una toalla.

TE PUEDE INTERESAR:



Resulta que antes de caminar hacia la portería, Safonov estaba atento a qué jugador de Flamengo iba a tirar el próximo lanzamiento para luego checar la lista para conocer cuál es el disparo más probable. Lo cierto es que le fue muy efectivo, pues detuvo el 80% de los remates de los brasileños para que su equipo se corone campeón intercontinental.

Matvey Safonov



El PSG gana la Copa Intercontinental en los penaltis.



El portero ruso DETIENE 4 lanzamientos !!!



¿CASUALIDAD?



NO



Vean COMO llevaba ESTUDIADOS a los jugadores brasileños.



Y su HOJA de APUNTES en “la toalla”



La importancia del STAFF!!



pic.twitter.com/mZqmk1F6Zl — Pablo López (@pablolopez111) December 18, 2025

Una tanda de penaltis para el olvido para Flamengo

Si bien es cierto que Flamengo comenzó la tanda frente a PSG con el pie derecho, pues Nicolás De La Cruz marcó el primer lanzamiento de los brasileños, el resto no pudo repetir lo hecho por el uruguayo. Los tiros de Saúl, Pedro, Pereira y Araujo fueron detenidos por el guardameta ruso del conjunto francés, por lo que con un marcador final de 2-1, el PSG se coronó campeón y ovacionó a Safonov por su gran rendimiento.

Flamengo fue el verdugo de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

PSG selló una venganza exquisita para Cruz Azul, pues La Máquina venía de caer por 2-1 ante los brasileños en el Derbi de las Américas. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón logró jugar de igual a igual ante los campeones de la Copa Libertadores 2025, pero desajustes en defensa permitieron que los de Río de Janeiro avanzaran de ronda.