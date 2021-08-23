El PSG pensaría en vender a Mbappé, reportan en Francia

La situación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain sigue bajo tensión. El delantero aún no ha renovado su vínculo laboral con la escuadra dirigida por Mauricio Pochettino, y su contrato termina en junio de 2022.

Donato di Campli, quien fuera agente de Marco Verratti, lanzó una advertencia para el jugador de 22 años de edad sobre la postura que podría tomar el conjunto de la capital de Francia en caso de que decida no ampliar su estadía en el equipo.

Según reportes de RMC Deportes, el club francés ya se habría puesto en mente la posibilidad de vender al talentoso jugador en los últimos momentos del mercado de transferencias. Pues de no conseguir la renovación, podría salir gratis a partir de la finalización de su contrato que sería en junio del 2022.

También mencionó el medio galo, que el presidente del club habría mandado una nueva propuesta al campeón del mundo, pero ante la negativa de Mbappé, la situación habría dado un giro de 180 grados.

Los rumores se habían disipado con diferentes situaciones, tras la llegada de Lionel Messi al conjunto parisino, se mencionó que Kylian sería parte fundamental del proyecto. Hasta en el promo de presentación se mostró su camiseta junto a la de Neymar y Messi.

En el Real Madrid sueñan con los servicios del francés y a pesar de que el fichaje parecía una tarea casi imposible, hoy en la capital española podrían estar cerrando un acuerdo importante.

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Falta confirmación

A pesar de que no hay información confirmada por parte de ningún club, será cuestión de tiempo para conocer lo que pase en el cierre del mercado de transferencias. No sería sorpresa ver al francés con la casaca merengue.

Joshua Kimmich era otro de los caprichos del conjunto blanco, pero se confirmó su renovación con el Bayern Múnich hasta 2025 y las posibilidades se redujeron a cero por ahora.

¿Veremos a Kylian Mbappé vestido de blanco?

