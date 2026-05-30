PSG vs Arsenal: Alineaciones de la Final de la UEFA Champions League 2025-26

La tensión se vive en el Puskás Aréna. Luis Enrique y Mikel Arteta no se han guardado absolutamente nada para esta final de la UEFA Champions League, presentando alineaciones que prometen un choque de estilos de época entre la posesión voraz del PSG y el orden milimétrico del Arsenal.

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El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, salta al campo con su característico e innegociable 4-3-3, un dibujo diseñado para asfixiar la salida rival y explotar las bandas con velocidad supersónica. Matvey Safonov será el guardián del arco parisino, respaldado por una línea de cuatro donde la veteranía de Marquinhos y la solidez de Pacho en la zaga central serán vitales. Por los costados, Hakimi y Nuno Mendes tendrán la doble tarea de contener las transiciones inglesas y sumarse como extremos en ataque. El motor en la medular estará comandado por el equilibrio de Vitinha, escoltado por la dinámica de Joao Neves y Fabián Ruiz. Arriba, el tridente del terror: Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia buscarán desbordar para alimentar al letal Ousmane Dembélé como referencia en punta.

Por su parte, Mikel Arteta responde con un 4-3-3 de corte sumamente pragmático, enfocado en mantener ese candado que los trajo invictos a Hungría. David Raya, quien busca el récord de imbatibilidad, lidera desde la portería. La defensa sale con sus torres de gala: William Saliba y Gabriel Magalhães integran la dupla central más sólida del planeta, flanqueados por Mosquera y Hincapie en los laterales. En el centro del campo, Declan Rice asumirá las labores de contención y destrucción, permitiendo que Odegaard frote la lámpara en la creación, acompañado por la garra de Lewis-Skelly. En el ataque, los Gunners confían en el desequilibrio de Bukayo Saka por derecha, la verticalidad de Trossard por izquierda y la movilidad de Havertz para arrastrar marcas.

Alineaciones del PSG y Arsenal

PSG: Matvey Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Desire Doue, Kvaratskhelia.

Matvey Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Desire Doue, Kvaratskhelia. Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice, Odegaard; Saka, Trossard, Havertz.

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