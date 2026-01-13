Puebla vs Mazatlán: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El duelo entre Puebla y Mazatlán se jugará HOY en el Estadio Cuauhtémoc y podrá verse en vivo a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, a partir de las 16:50 horas (tiempo del centro de México) con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, David Medrano, entre otros.

Curazao hace HISTORIA y jugará su primera Copa del Mundo en 2026 | Protagonistas del Mundial

VER AQUÍ EL PARTIDO PUEBLA VS MAZATLÁN

Antecedentes Puebla vs Mazatlán

La Franja de Puebla llega a este compromiso tras caer 1-0 frente al Atlas en la primera jornada, en un partido donde dominó en remates (15) y tiros a portería (6), pero no logró concretar. El gol recibido desde el punto penal en los primeros minutos fue suficiente para condenar a los poblanos, que ahora buscarán revancha en su debut como locales. Sin embargo, jugar en casa no fue su fortaleza en 2025: apenas lograron tres triunfos en 16 partidos (E2, P11), incluyendo una derrota por 0-1 ante Mazatlán.

TE PUEDE INTERESAR:

Por su parte, los Cañoneros también iniciaron con derrota, cayendo 1-2 frente a Juárez en el Encanto. Ese resultado extendió su racha negativa a seis partidos sin ganar (E3, P3), la más larga desde octubre de 2025. Aun así, Mazatlán puede aferrarse a un dato alentador: su único triunfo como visitante el año pasado fue precisamente en el Estadio Cuauhtémoc.

Mazatlán se ha impuesto en los dos enfrentamientos más recientes ante Puebla y podría lograr por primera vez en su historia tres victorias consecutivas contra la Franja. No obstante, el historial en el Cuauhtémoc favorece ampliamente a los locales: 4 triunfos, 1 empate y solo 1 derrota en tiempo reglamentario.

Jugadores a seguir de Puebla vs Mazatlán

Carlos Baltazar (Puebla) : Marcó tres goles y dio una asistencia en el torneo anterior jugando como local. Es la principal carta ofensiva de la Franja.

: Marcó tres goles y dio una asistencia en el torneo anterior jugando como local. Es la principal carta ofensiva de la Franja. Facundo Almada (Mazatlán): El defensa anotó en su última aparición y será clave para frenar a Baltazar. Su capacidad para marcar antes del descanso lo convierte en un jugador a seguir.

Puebla vs Mazatlán promete ser un duelo de urgencias: ambos equipos necesitan sumar sus primeros puntos en el Clausura 2026. La Franja buscará romper su mala racha como local, mientras que los Cañoneros intentarán aprovechar la confianza de sus últimos resultados frente a este rival.

