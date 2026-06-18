Pumas define a su principal candidato para reemplazar a Efraín Juárez

La directiva de Pumas sigue en el análisis para elegir al sucesor de Efraín Juárez, quien ya fue presentado como entrenador de un equipo de Hungría. La UNAM tiene una extensa baraja de entrenadores, de los cuales sobresale un candidato que apunta a llegar al banquillo para el Apertura 2026.

De acuerdo con información de David Medrano, Esteban Solari es el principal candidato para sentarse en el banquillo de Pumas, ya que viene de hacer un buen trabajo en el Clausura 2026 con Pachuca al llegar hasta semifinales, serie que perdió precisamente con el conjunto universitario. Incluso, el “Tano” fue echado de los Tuzos supuestamente por escuchar la oferta de trabajo de la UNAM.

Esteban Solari apunta a ser el técnico de Pumas.|@tano_solari

Los descartados de Pumas

La UNAM no solo tiene a Solari como el único candidato, ya que en su extensa baraja de opciones hay 4 entrenadores que contempló, de los cuales 2 ya han estado en diferentes etapas, las cuales fueron gloriosas para el club.

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