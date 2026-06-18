Pumas define a su principal candidato para reemplazar a Efraín Juárez
El conjunto de la UNAM tiene una baraja extensa de candidatos tras la renuncia de Juárez, que ya tiene nuevo equipo
La directiva de Pumas sigue en el análisis para elegir al sucesor de Efraín Juárez, quien ya fue presentado como entrenador de un equipo de Hungría. La UNAM tiene una extensa baraja de entrenadores, de los cuales sobresale un candidato que apunta a llegar al banquillo para el Apertura 2026.
De acuerdo con información de David Medrano, Esteban Solari es el principal candidato para sentarse en el banquillo de Pumas, ya que viene de hacer un buen trabajo en el Clausura 2026 con Pachuca al llegar hasta semifinales, serie que perdió precisamente con el conjunto universitario. Incluso, el “Tano” fue echado de los Tuzos supuestamente por escuchar la oferta de trabajo de la UNAM.
Los descartados de Pumas
La UNAM no solo tiene a Solari como el único candidato, ya que en su extensa baraja de opciones hay 4 entrenadores que contempló, de los cuales 2 ya han estado en diferentes etapas, las cuales fueron gloriosas para el club.
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- Hugo Sánchez: El pentapichichi entró entre los candidatos, ya que en 2004 los comandó a ganar un bicampeonato, el primero de un club en torneos cortos. Sin embargo, lleva casi 15 años sin dirigir, ya que su último club fue Pachuca en 2012.
- Memo Vásquez: El entrenador le dio el último título a Pumas en 2011 y lo llevó a una final unos cuantos años después, pero la perdió en casa ante Tigres. Sin embargo, también lleva rato sin dirigir.
- Robert Dante Siboldi: El uruguayo no dirige en México tras su salida repentina de Tigres, donde salió campeón al igual que en Santos Laguna. Lo anterior lo tomó en cuenta la directiva de la UNAM al momento de la decisión.
- Jaime Lozano: Al “Jimmy” no le fue nada bien en su último proyecto con Pachuca, por lo que podría estar descartado para la directiva de Pumas.