Pumas: ¿Qué equipos necesita que pierdan para acceder a la Liguilla por el Play-In?

Después de 15 jornadas disputadas en el torneo Apertura 2025, Pumas no solo no depende de sí mismo para acceder a la Liguilla por la vía del Play-In, sino que necesita que varias instituciones no sumen 3 puntos o más en sus últimos compromisos de Liga BBVA MX. ¿Cuál es el milagro que desea para su pase?

El fin de semana pasado trajo consigo un nuevo empate de Pumas como visitante luego de igualar ante los Esmeraldas de León. Este resultado trajo consigo su salida definitiva de los primeros 10 equipos del Apertura 2025, mismos que disputarán la Liguilla y, los últimos cuatro, la etapa de Play-In.

¿Qué equipos necesita Pumas que pierdan para llegar al Play-In de la Liguilla?

En estos momentos, Pumas se encuentra en el lugar 13 de la tabla general luego de acumular 15 unidades después de tres victorias, seis empates y seis descalabros, así como 17 goles a favor y 22 en contra. Vale mencionar que el promedio del último equipo que ingresa al Play-In; es decir, el número 10 de la tabla, es de 20 y 21 puntos.

Lo anterior sugiere que Pumas no solo tiene que sumar dos victorias en sus últimos dos compromisos de Liga BBVA MX, sino que ahora mismo no depende de sí mismo para acceder a la Fiesta Grande y, de hecho, necesita que tres escuadras no sume más que ellos dado que los supera en la tabla, siendo estos Santos, San Luis y Atlas.

Con 17 puntos, Santos es la escuadra que araña el Play-In al estar en el décimo lugar, superando a un Atlético de San Luis que se quedó con 16 unidades después de un encuentro de locura en el que cayó como local frente al Necaxa. Finalmente aparecen unos Rojinegros que siguen con vida pese a la goleada recibida en el Clásico Tapatío ante Chivas.

¿A qué equipos enfrentará Pumas en el cierre del Apertura 2024?

A Pumas, como a todos los equipos de la Liga BBVA MX, le restan dos encuentros más antes del cierre de la temporada regular del Apertura 2025. El primero de estos será en la cancha del Olímpico Universitario ante los Xolos de Tijuana, mientras que el segundo será de visitante en el Cuauhtémoc frente a Cruz Azul.