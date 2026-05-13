A Pumas UNAM se le escaparía esta oportunidad de las manos: un fichaje soñado

Efraín Juárez dio en el clavo al fichar a Jordan Carrillo para afrontar el Clausura 2026 con Pumas. El extremo fue la gran figura del equipo durante la serie de Cuartos de Final frente al América y demostró que tiene las condiciones necesarias para ser referente en el ataque felino. Sin embargo, es una realidad que su carta no le pertenece al conjunto de Pedregal y existe la posibilidad de que deje la institución en el mercado de verano.

Resulta que Carrillo se encuentra cedido en la UNAM y, si bien se creía que su contrato contaba con una opción de compra definitiva que podría ser ejercida por Pumas, reportes recientes señalan que esta opción nunca existió. Esto quiere decir que, una vez finalizado su préstamo con los universitarios, el delantero de 24 años debería regresar a Santos Laguna, club dueño de la totalidad de su pase.

Jordan Carrillo podría dejar Pumas de forma anticipada

Según la información que compartió el diario Récord, al tener la totalidad de los derechos federativos de Jordan Carrillo, Santos puede terminar la cesión en cualquier momento. Cabe resaltar que la misma tiene una duración de un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la misma fuente señala que desde el conjunto lagunero ven al jugador de Pumas como un pilar para el nuevo proyecto y planean repescarlo en verano.

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En estos momentos, la directiva del Santos está analizando seriamente cortar el préstamo de Carrillo con Pumas y sumarlo a su equipo para el Apertura 2026. De esta manera, su cesión con los universitarios pasaría de 12 a solo 6 meses. Además, la UNAM no tiene ninguna posibilidad de impedir que los Guerreros terminen el préstamo antes de lo esperado, ya que ellos son dueños de su carta.

Jordan Carrillo of Santos during the 5th round match between Atlas and Santos as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA MX at Jalisco Stadium on February 04, 2024 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Pumas recibiría dinero por parte de Santos Lagune si repesca a Carrillo

Si bien es cierto que Santos cuenta con los derechos federativos del jugador, deberán pagarle una suma de dinero a Pumas para acabar de forma anticipada el préstamo por Jordan Carrillo. Al ser un acuerdo pactado por un año, la directiva de los Laguneros deberán compensar de cierta forma a Universidad para poder tener el regreso del extremo para la próxima temporada.

A pesar de la incertidumbre, desde la directiva auriazul estarían buscando la forma de llegar a un acuerdo con Santos para comprar la ficha de Carrillo. El cuerpo técnico y la directiva saben la importancia que tiene el delantero dentro de la plantilla y no lo dejarán ir fácilmente. De todos modos, la palabra final la tendrá la cúpula directiva de los Guerreros.

