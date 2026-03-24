El primer cambio que tiene la plantilla de Pumas UNAM para el 2027 sorprende a todos

El año recién comienza para Pumas, pero la directiva ya pone los ojos en el 2027, período donde podrían llegar los primeros títulos para el conjunto universitario bajo las órdenes de Efraín Juárez. El entrenador mexicano ha consolidado un estilo de juego en este Clausura 2026 y, con vistas al futuro, ya se confirmó el primer cambio que tendrá la plantilla de la UNAM pensando en la siguiente temporada.

Cuando todo parecía que llegar a un acuerdo era imposible, Pumas cerró la renovación del portero costarricense Keylor Navas. Con 39 años, su vínculo expiraba en junio, por lo que faltaban pocos meses para que el ex Real Madrid sea agente libre. Ante tantas idas y vueltas, finalmente la directiva pudo ofrecer un contrato acorde a las pretensiones de una de sus máximas figuras.

Keylor Navas renovó su contrato hasta junio de 2027|Pumas UNAM

El nuevo contrato que tendrá Keylor Navas en Pumas

Diversos reportes mencionan que Navas renovó su contrato con Universidad hasta junio de 2027, es decir, una extensión por un año más. Cabe destacar que el guardameta tico ya había manifestado en ocasiones anteriores su deseo de continuar en Pedregal, pero la cúpula más alta de la UNAM no había logrado llegar a un acuerdo mutuo. Ahora, tras semanas de negociaciones, Keylor continuará escribiendo su historia en Pumas.

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De acuerdo al propio Navas, ambas partes tenían intenciones de llegar a un acuerdo de renovación, por lo que la firma fue la prioridad máxima: "Fueron tres pláticas muy rápidas, en las que había un club y un jugador que realmente querían continuar, así que se trató más de priorizar contratos y luego firmar, que es lo que nos da tranquilidad", expresó el jugador de la selección de Costa Rica en conferencia de prensa.

|Pumas MX

Por otro lado, aseguró que tanto él como su familia están muy cómodos en México: "Mi familia está bien, 'Efra' (el entrenador) y yo estamos bien, es un grupo increíble con el que trabajar". Finalmente, expresó que las semillas darán sus frutos próximamente: "Los grandes proyectos no ocurren de la noche a la mañana. He estado involucrado en algunos, y sé lo que se necesita".

De esta manera, la continuidad de Navas es la primera gran noticia para Pumas de cara al 2027, donde tanto el portero como el resto de la plantilla buscarán volver a ganar la Liga BBVA MX después de 15 años, cuando obtuvieron el título del Clausura 2011.