Pumas le roba a Rayados de Monterrey una joya de 21 años en pleno Apertura 2026

Rayados de Monterrey fue sorprendido con una baja de último minuto en pleno arranque del Apertura 2026. Y es que los Pumas de la UNAM lograron cerrar el fichaje de una figura de La Pandilla pensando en el mediano y largo plazo para la conformación de una plantilla competitiva.

De acuerdo a reportes del periodista Brian Sales, el jugador que el conjunto universitario fichó fue Óscar Soto, quien destacó en su proceso en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey. La modalidad de transferencia se dio por medio de una compra definitiva por los derechos federativos del jugador. Por lo que aquí te contaremos un poco más del nuevo fichaje de los Pumas.

Óscar Soto llega a Pumas|Especial

Quién es Óscar Soto, el nuevo fichaje de los Pumas para el Apertura 2026

Oriundo de Monterrey, Óscar Soto es un futbolista que puede desempeñarse como pivote o defensa central. Desde el año 2021 formó parte de las fuerzas básicas de Rayados para contar con ciertas participaciones relevantes que le llevaron a ser convocado para la Selección Mexicana Sub 18.

Su debut en la Liga BBVA MX se dio en enero del 2025 ante el Club Necaxa. Sin embargo, no contó con los minutos suficientes luego de sumar su primer partido con Rayados. Por lo que Pumas aprovechó para cerrar el fichaje de un futbolista que busca consolidarse en la Primera División.

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Cuándo debutará el nuevo fichaje de Pumas

Óscar Soto fue registrado en Pumas Sub 21 con el propósito de que adquiera el ritmo futbolístico necesario para ser considerado por Esteban Solari. El jugador sí entra en planes para poder competir directamente con jugadores del primer equipo. Por lo que la intención es que su debut se dé en el corto plazo.

El nuevo refuerzo de Pumas entra en los planes de Esteban Solari|Crédito: Instagram/@tano_solari

Mientras tanto, el nuevo fichaje de Pumas deberá ganarse su lugar en el equipo dirigido por Martín Bravo. Siendo el primer paso el contar con sus primeras buenas actuaciones con el cuadro juvenil para ser un candidato serio para el primer equipo. Ya que las expectativas de la directiva es que aspire a un lugar en Primera División con el debido desarrollo en las fuerzas básicas.