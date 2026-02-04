Robert Morales marcó un golazo de chilena y nadie puede creer el pobre lugar que ocupa entre los más caros de Pumas UNAM

Así como se dio a conocer el dinero que Pumas UNAM gastó en Robert Morales , lo cierto es que lo que se invierte en su salario ya está pagado con el increíble gol de chilena que marcó en el partido frente a San Diego FC por la Concacaf Champions Cup 2026. De todos modos, el tanto del delantero no le alcanza para estar en el podio de los más caros del Club Universidad Nacional.

Aunque el gol sirvió simplemente como una anécdota y así lo refleja el resumen y los goles del partido entre Pumas y San Diego FC , lo cierto es que el tanto de Morales fue muy bueno. Aún así, aunque fue de lo mejor de la cancha y su nivel viene siendo destacado tanto en Concachampions como en el Clausura 2026, ocupa un pobre lugar entre los más caros de la UNAM.

Resulta que Morales, el delantero paraguayo de 26 años prestado desde Toluca está fuera del podio de los más valiosos del Club Universidad Nacional. De hecho, ocupa el 5º lugar con un precio de 3 millones de euros (según Transfermarkt). Además, debe volver a los Diablos Rojos en diciembre de este 2026, aunque hay una opción de compra.

Los 10 jugadores más valiosos de Pumas UNAM

Pedro Vite (mediocentro ofensivo de 23 años): 4.5 millones de euros. José Caicedo (pivote de 23 años): 4.0 millones de euros. Nathan Silva (defensa central de 28 años): 3.8 millones de euros. Adalberto Carrasquilla (mediocentro de 27 años): 3.5 millones de euros. Robert Morales (delantero centro de 26 años): 3.0 millones de euros. Pablo Bennevendo (lateral derecho de 26 años): 3.0 millones de euros. Álvaro Angulo (lateral izquierdo de 28 años): 2.8 millones de euros. Rubén Duarte (defensa central de 30 años): 2.3 millones de euros. Ulises Rivas (mediocentro de 30 años): 1.8 millones de euros. Guillermo Martínez (delantero centro de 30 años): 1.8 millones de euros.

Los números de Robert Morales en Pumas UNAM

El paraguayo de 26 años llegó al club Universidad Nacional para este Clausura 2026, prestado desde Toluca. En ese marco, de acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Robert Morales en Pumas UNAM son los siguientes: