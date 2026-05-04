Esto es lo que necesita Pumas UNAM para pasar a las semifinales del Clausura 2026

Pumas desperdició una ventaja de dos goles en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 contra el Club América. El equipo de Efraín Juárez logró estar en ventaja 3-1 de forma parcial, pero el partido finalizó en empate 3-3 y el primer duelo entre ambos no tuvo ganador en el Estadio Banorte. De todos modos, la UNAM llegará al juego de Vuelta con una ligera ventaja.

Pese a que la serie está empatada, la ventaja es para el conjunto universitario. Esto se debe a que Pumas realizó una grandiosa primera fase finalizando como líder de la clasificación general, por lo que cuenta con la ventaja de la posición en la tabla del Clausura 2026 para avanzar a Semifinales. Esto quiere decir que cualquier resultado donde la UNAM no sea derrotada por el América le otorgará el boleto a la siguiente ronda.

De acuerdo al reglamento de competencia de la Liga BBVA MX, si se presenta un empate global en cualquier fase de la Liguilla (a excepción de la final), el equipo que se ubique en la mejor posición de la tabla general clasificará a la próxima fase. En este contexto, Pumas puede empatar con cualquier marcador o ganar en el juego de Vuelta y con esto bastará para presentarse en Semifinales.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe resaltar que cualquier victoria del América en el Estadio Olímpico Universitario dejará a los dirigidos por Efraín Juárez sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Los azulcremas no están en su mejor momento, pero aún así demostraron que pueden competir contra cualquier equipo y esto se vio reflejado en el Estadio Azteca, donde Pumas era el favorito a quedarse con el partido.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre América y Pumas?

La serie continuará el día domingo 10 de mayo cuando Pumas reciba al América en el Olímpico Universitario. El partido está estipulado para comenzar a las 19:15 horas (tiempo Centro de México) y será uno de los encuentros más esperados por la afición, sobre todo por el espectáculo que ambos equipos brindaron en el juego de Ida.

