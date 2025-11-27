Pumas recibió esta buena noticia y todo tiene que ver con su entrenador Efraín Juárez

Mientras Pumas UNAM busca a Chicho Arango para el Clausura 2026, el Club Universidad Nacional ha recibido una muy buena noticia para la planificación del próximo año. Resulta que, a pesar de todos los rumores que se manejaron en los últimos tiempos, el Celtic de Escocia finalmente no contratará a Efraín Juárez para el año entrante y seguiría en México.

Aunque los rumores de que el Celtic quería a Efraín Juárez eran muy fuertes y hasta se llegó a decir que estaba en un selecto grupo de candidatos para dirigir al equipo, finalmente no se dará. Los reportes que llegan desde Europa dicen que el equipo escocés ha tomado la decisión de contratar al francés Wilfried Nancy. Así, el DT podría quedarse en Pumas.

La continuidad de Juárez en Pumas está sujeta a la decisión que tome la directiva de la UNAM. Por el momento hay indicios para un lado y para el otro, por lo que únicamente se trata de rumores. En caso de que sea despedido del Club Universidad Nacional, Efraín deberá buscarse otro equipo ya que ‘The Hoops’ eligió a otro entrenador por delante de él.

Los números de Efraín Juárez en Pumas UNAM

Desde su llegada a Pumas de la UNAM, Efraín Juárez tuvo resultados que no están a la altura de la grandeza de la institución. Pues ha ganado 10 partidos (ninguno en etapas finales de la Liga BBVA MX), ha empatado 12 y ha visto la derrota en 13 ocasiones. Es decir, Efraín Juárez lleva el 40% de efectividad desde su arribo al conjunto universitario.

En el Torneo Clausura 2025 a Pumas le había alcanzado para pasar a los Bravos de Juárez pero luego no habían logrado vencer a Rayados de Monterrey en la segunda ronda del Play-In para ingresar en la Liguilla. Aún peor fue en Apertura 2025, cuando los de Efraín Juárez perdieron contra Pachuca en el primer partido del Play-In.

De esta manera, Juárez todavía no logró que Pumas juegue la Liguilla y los resultados no lo acompañan. Para colmo, ahora tampoco tendrá escapatoria hacia el Celtic. No obstante, en caso de que la directiva universitaria quiera que continúe, esto se ve como una noticia espectacular.

