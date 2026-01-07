Los 3 delanteros con los que Pumas buscaría destronar al Toluca en el Clausura 2026

Pumas UNAM quiere dar el golpe y quitarle la corona de campeón del futbol mexicano a Toluca. Por este motivo, Efraín Juárez, junto con la directiva universitaria, han trabajado arduamente durante este mercado de pases para conformar un equipo competitivo y que pueda pelear todos los frentes. Si bien es cierto que ya cuenta con la incorporación de Juninho Vieira , los Felinos buscan fichar a otro delantero extranjero para sumarlo a su ataque.

Las 3 opciones que baraja Pumas en el ataque

Alfredo Morelos

Una de las opciones más viables que baraja Pumas. El delantero colombiano ya es conocido por Efraín Juárez, pues fue su entrenador durante su etapa en Atlético Nacional. Actualmente, se encuentra como agente libre luego de rescindir su contrato con Santos de Brasil, por lo que podría llegar completamente gratis a Ciudad Universitaria. Sin embargo, no es el delantero que más posibilidades tiene de ser felino .

Alfredo Morelos es uno de los delanteros que busca Pumas|Crédito: @alfredomorelos30 / IG

Ronaldo Martínez

Fue el primer delantero que fue a buscar Pumas previo al fichaje del brasileño de Flamengo. Con 29 años, Martínez fue campeón de la Liga Argentina con Platense durante el primer semestre del 2025 y es del gusto de la directiva. Sin embargo, no ha cautivado los ojos de Efraín Juárez, por lo que a día de hoy es la opción que menos interesa en Ciudad Universitaria.

Pumas quiere que Ronaldo Martínez sea su delantero|Crédito: @caplatense / X

Robert Morales

Es el jugador que más ilusión genera dentro de Pumas. El delantero paraguayo pertenece al Toluca y el club ofrece todas las facilidades para ejercer su salida. Reportes indican que Morales se ha presentado esta mañana de miércoles para realizar los exámenes médicos en Pedregal y está muy cerca de convertirse en refuerzo para los Felinos. Se espera que próximamente sea anunciado de forma oficial.

Pumas, cerca de cerrar a su quinto refuerzo para el Clausura 2026

En caso de concretarse el fichaje de Morales, Pumas tendría abrochado su quinto refuerzo para afrontar el Clausura 2026. El paraguayo se sumaría a las altas de Juninho, Antonio Leone, César Garza y Jordan Carrillo. Desde un principio, el 2026 de los Felinos pretende ser mucho mejor que el año anterior, pero todo estará por verse cuando debuten frente a Querétaro en condición de local por la Liga BBVA MX.